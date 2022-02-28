Betül Demir

Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Çıktım aşk duasına Bin bir masal dünyasına Bıkmadın mı yalanlardan? Gerçeklere uyansana *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim (Beklerim)