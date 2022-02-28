Betül Demir

Bir gün bir çılgınlık edip Seni sevdiğimi söylesem Alay edip güler misin? Yoksa sen de sever misin? *** Bir gün bir çılgınlık edip Seni sevdiğimi söylesem Alay edip güler misin? Yoksa sen de sever misin? *** Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sen de böyle sevsen keşke Desen bana yâr *** Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sen de böyle sevsen keşke Desen bana yâr *** Konuşmadan gözlerinle Beni sevdiğini söylesen Yüreğime gözlerini Ölene dek mühürlesen *** Konuşmadan gözlerinle Beni sevdiğini söylesen Yüreğime gözlerini Ölene dek mühürlesen *** Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sen de böyle sevsen keşke Desen bana yâr *** Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka Sen de böyle sevsen keşke Desen bana yâr