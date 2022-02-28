Cesaretin Var mı Aşka (ft.Suat Ateşdağlı) Şarkı Sözleri
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Betül Demir
Cesaretin Var mı Aşka (ft.Suat Ateşdağlı)