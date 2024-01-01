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7/24 Dinle Ayrılığın El Kitabı

Ayrılığın El Kitabı Şarkı Sözleri

Betül Demir Ayrılığın El Kitabı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir Ayrılığın El Kitabı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılığın El Kitabı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Betül Demir

Betül Demir

Ayrılığın El Kitabı

  • Denizler Yandı

  • Susmam

  • Taş Duvarlar

  • Ayrılığın El Kitabı

  • Senden Uzaklarda

  • Hayat Böyle

  • Masallar Bitti mi

  • Oyun

  • Aşk mı Kazanır

  • Yaz Geliyor

  • Yapamadım

  • Günahımı Alma

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