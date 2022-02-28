Aşkın'ın Şarkıları Şarkı Sözleri
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Betül Demir
Aşkın'ın Şarkıları
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Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
***
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
***
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ah
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
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Dün akşam yüreğimden
Çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi
İçimde acıları
***
Ben benden geçtim ama
Bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim
Yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim,
Gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için
Hasretini silmem gerek
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