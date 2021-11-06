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Betül Demir

Betül Demir

En Çok Dinlenen Betül Demir Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ya Ya

Betül Demir 04:08
02

Toz Duman

Betül Demir 03:12
03

Tarafsız Kalamıyor Aşk

Betül Demir 03:46
04

Sana N'olmuş

Betül Demir 03:47
05

Meşgul

Betül Demir 04:00

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