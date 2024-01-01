Betül Demir

-
Ne estirdin be rüzgar gibi giderken
Hiç şüphen olmasın acı eşiğimden
Ne gelene gel, ne gidene dur, duy lazım olur
Önce aşk kapısında tavaf edicen
Gidemez döner o yoldan
Sevemez olur bin pişman
Bilirim kalbini ben onun
Yine de ikna olmam
**
Bilirim kalbini ben onun
Bilirim hayat çok kısa
**
Kimse bozamaz keyfimi asla
Uzak ara yapma bana
Sen o nankörlerden olma
O top fena döner sana
**
Bir ben etmez onlar asla
Uzak ara yapma bana
Sen o nankörlerden olma
O top fena döner sana
-
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıkları
Gel, gidelim buralardan (aaah, aaaah)
***
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıkları
Gel, gidelim buralardan
-
Bıraktın ipin ucunu
Bile bile her suçunu
Bozmadın kalbimi hiç
Bozmadım oyununu
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
Kapattım ben o defter
Yana yana gözlerimi
Yara bere içinde kaldım
Silemedim izlerini
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz
Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz
-
Bıraktım kalbi ayrılığın sularına
Düşünceler ağır be batıyoruz kaptan
Olmayacak duaya amin demekten
Cepten yedik eser de yok mutluluğumuzdan
***
Ne var ne yoksak, geçmişte tutsak
Hangimiz haklı, hangimiz suçluysak
Akıl takılmış uçurtmalara
Kendimize kalsaydık bari hiç yoktan
***
Ben umudumu yitirmedim bizden
Şiirlere karıştım bu yüzden
Delidir aşkından cayıp, senden geçen
***
Kimseler yerini tutmaz mı senin aman
Çünkü aşığım başka deli tanımam
Çok üzüyorsun ama çok (beni çok)
Düşerim her hatanı yangınımdan
-
Oooo kimleri görüyorum
Karabatak çıkmış su yüzüne
Seyrine dalıyorum
Nerden buldun bu yüzü be inanmıyorum
Aslandı o dönmüş kuzuya tav olmuyorum
***
Sende hata yaptın deme yine
Benimki çok masumdu bir kere
Ayni şey değil anılyor musun?
Kitabini yazdım verdim eline
Sabah akşam yatmadan önce
Pişmanlığını okuyor musun?
***
Başladı mı acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mı acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Oooo kimleri görüyorum
Karabatak çıkmış su yüzüne
Seyrine dalıyorum
Nerden buldun bu yüzü be
İnanmıyorum
Aslandı o dönmüş kediye
Tav olmuyorum
***
Sende hata yaptın deme yine
Benimki çok masumdu bir kere
Ayni şey değil anlıyor musun?
Kitabini yazdım verdim eline
Sabah akşam yatmadan önce
Pişmanlığını okuyor musun?
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
Hayaller hayatlar tabi
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
-
Seni bi' yerlerden
Gözüm ısırır oldu sanki
Pardon çok meşgul
Gündemim şu sıralarda
***
Tamam canım
Bu kadar da üstüne gelmem artık
Bi' diyeceğin
Kaldı mı dinlemem asla
***
Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım
Önüme baka baka
Neye yarar şimdi pişman
Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Seni bi' yerlerden
Gözüm ısırır oldu sanki
Pardon çok meşgul
Gündemim şu sıralarda
***
Tamam canım
Bu kadar da üstüne gelmem artık
Bi' diyeceğin
Kaldı mı dinlemem asla
***
Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım
Önüme baka baka
Neye yarar şimdi pişman
Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
-
Birazdan fırtına kopacak buralarda
Gün aydı mı aşksız sevişmeler sabahında?
İhanetini gömdüm mutsuzlar diyarına
Yeniden küllerinden doğacak Zümrüdüanka
**
Yenilmem bu kez aşk zaafıma
Aklım ermedi aldanışıma
Kelimeler yetmez söz yaşlarıma
Gözümde yağmurlar ara sıra
**
Çok sevdim belki ama sana
Bir diyeceğim yok, basma damarıma
Aşk belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından
Uyurum, unuturum, bi' daha da zor beni kandırman
**
Baş belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından
Seninle ne bugüne ne yarınıma tuzak kurdurmam
Birazdan fırtına kopacak buralarda
Gün aydı mı aşksız sevişmeler sabahında?
**
İhanetini gömdüm mutsuzlar diyarına
Yeniden küllerinden doğacak Zümrüdüanka
Yenilmem bu kez aşk zaafıma
Aklım ermedi aldanışıma
**
Kelimeler yetmez söz yaşlarıma
Gözümde yağmurlar ara sıra
Çok sevdim belki ama sana
Bir diyeceğim yok, basma damarıma
**
Aşk belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından
Uyurum, unuturum, bi' daha da zor beni kandırman
Baş belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından
Seninle ne bugüne ne yarınıma tuzak kurdurmam
**
Aşk belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından
Uyurum, unuturum, bi' daha da zor beni kandırman
Baş belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından
Seninle ne bugüne ne yarınıma tuzak kurdurmam
-
Bitti mi matemin, doldu mu artık yerim
Kalbin çok vurukmuş tez geldi haberin
Yetmedi sana deli sevmelerim
Hazırdım sonuna bu mutsuz hikayenin
**
Artık değilsin hakkım en sevgili günahım
Bilirim yerde kalmaz çıksın teninden ahım
Tek taraflı cezamı bize verdiğin zarar
Onu da sever mi kalbin beni sevdiğin kadar
-
Bihter’e bağladım, of moduma geçtim
Ah bu sen sonrası depresif halim
**
Üç maymun oynadım, ne filmler çevirdim
Bir aşk kazası daha atlattı kalbim
**
Akrebe yelkovana zamanı sordum
Su yüzüne çıktım sonra dibe vurdum
**
Ah benim kısa metraj, acıklı filmim
Ah benim aklı kirada, zehirli dilim
**
Bir havadis yok mu, yok mu
Bir selamın çok mu, çok mu
Ben ne dertmişim, ben
**
Bir havadis yok mu, yok mu
Kaç cevapsız oldu, oldu
Ben ne çekmişim, ben
**
Dostlar uğradı, ucundan anlattım
Ah bu hep çaktığım aşk sınavlarım
Ey aşk bir geleydin bir uğrasaydın
Gitme diyeydim sana açaydım gollarım
-
Son sözü sen söyle ben dinlerim
Zaten uzun zamandır buzdu ellerin
Geldiğin gibi git ne olur yürekten
Söküp atmak çok kolaymış gerçekten
**
Bir beklentim yok artık Kabullendim malum
Ve fark ettim ki yazık
Buydu en büyük korkum
**
Aşk sevmez ona küseni
Gözünün yaşına hiç bakmaz
Hala hayalperestsin
Sendeki yara hiç mi acımaz
Dokunur mu içine söyle
Bri parçacık bile olsa
Kazandım diye sevinme
Pişmanlığın varsa
-
Ne gittiğin belli ne kaldığın
Çok anlamsız artık varlığın
Denemeler yanılmalar
Denizinde boğulmalar aşkın
**
Beni kolay lokma mı sandın
Hele bir sor sende mi kaldım
Hayattan soğutmalar
Bana göre değilmiş hiç aşkın
**
Her bir hatanda affıma sığınıp
Niyetin usul usul öldürmek mi beni
Her özlediğinde kalbime dokunup
Niyetin usul usul öldürmek mi beni
**
Dilerim bir daha karşılaşmayız
Bırak lütfen burada bitsin
O kadar kalmadın ki bende
Benim için herkes gibisin
-
Hindistan’a mı gitsek bir arınıp gelsek
Kalbimiz ağrıyor hala incindiği yerden
Her şeye es versek bir dolanıp gelsek
Başlarız döneriz aşka kaldığımız yerden
**
Seni bir tek benimle gel isterdim
Ama güneş de sen sana yeterdin
Hiç oralı değilsin bir sıfır yeniğim
**
Anlamadım ki aşkta taktiklerden
Sanal hayatlarla çelişkilerden
Ben o yolları bilmem karşının taksisiyim
**
Kimseyle var olmadım ben kendi kendime yeterim
Ben kalbimin elçisiyim bir tek aşka esaretim
Bir hesabı vardır elbet söz veripte dönenlerin
Korkaklarla işim olmaz yeter aşka cesaretim
-