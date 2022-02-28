Betül Demir

Hacıyatmaz Şarkı Sözleri
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Aşk üstüme geliyor art arda
Kime açılacak yeni sayfa bilmiyorum
Galiba en çok sana eriyorum duysana
Kime söylüyorum ha aah
***
Benim mevzu çok derinde usta
Sağa sola vurdum kalbi
Sandım ki hacıyatmaz
Nereye yanına haydi Abbas düş yola
Hepimiz birbirimizi eskisek de alacağız valla
***
Seni bir tanısaydım ayık kafayla
Ne güzel uyuyordun yanımda
Başımıza gelen en güzel şeydik be
Yerini mi yadırgadın rahatta?
***
Buradan aşk çıkmaz bize
Bu oğlan gelmez dize
Aşk uykusu bitince
Gelme senden soğudum
***
Söz geçmedi kalbime
Çok da matah değil be
Anlamadım neyine
Vuruldum, vuruldum
***
Benim mevzu çok derinde usta
Sağa sola vurdum kalbi
Sandım ki hacıyatmaz
Nereye yanına haydi Abbas düş yola
Hepimiz birbirimizi eskisek de alacağız valla
***
Seni bir tanısaydım ayık kafayla
Ne güzel uyuyordun yanımda
Başımıza gelen en güzel şeydik be
Yerini mi yadırgadın rahatta?
***
Buradan aşk çıkmaz bize
Bu oğlan gelmez dize
Aşk uykusu bitince
Gelme senden soğudum
***
Söz geçmedi kalbime
Çok da matah değil be
Anlamadım neyine
Vuruldum, vuruldum
***
Yerini mi yadırgadın rahatta?
***
Buradan aşk çıkmaz bize
Bu oğlan gelmez dize
Aşk uykusu bitince
Gelme senden soğudum
***
Söz geçmedi kalbime
Çok da matah değil be
Anlamadım neyine
Vuruldum, vuruldum
***
Buradan aşk çıkmaz bize
Bu oğlan gelmez dize
Aşk uykusu bitince
Gelme senden soğudum
***
Söz geçmedi kalbime
Çok da matah değil be
Anlamadım neyine
Vuruldum, vuruldum