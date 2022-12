Betül Demir

Aşk üstüme geliyor art arda Kime açılacak yeni sayfa bilmiyorum Galiba en çok sana eriyorum duysana Kime söylüyorum ha aah *** Benim mevzu çok derinde usta Sağa sola vurdum kalbi Sandım ki hacıyatmaz Nereye yanına haydi Abbas düş yola Hepimiz birbirimizi eskisek de alacağız valla *** Seni bir tanısaydım ayık kafayla Ne güzel uyuyordun yanımda Başımıza gelen en güzel şeydik be Yerini mi yadırgadın rahatta? *** Buradan aşk çıkmaz bize Bu oğlan gelmez dize Aşk uykusu bitince Gelme senden soğudum *** Söz geçmedi kalbime Çok da matah değil be Anlamadım neyine Vuruldum, vuruldum *** Benim mevzu çok derinde usta Sağa sola vurdum kalbi Sandım ki hacıyatmaz Nereye yanına haydi Abbas düş yola Hepimiz birbirimizi eskisek de alacağız valla *** Seni bir tanısaydım ayık kafayla Ne güzel uyuyordun yanımda Başımıza gelen en güzel şeydik be Yerini mi yadırgadın rahatta? *** Buradan aşk çıkmaz bize Bu oğlan gelmez dize Aşk uykusu bitince Gelme senden soğudum *** Söz geçmedi kalbime Çok da matah değil be Anlamadım neyine Vuruldum, vuruldum *** Yerini mi yadırgadın rahatta? *** Buradan aşk çıkmaz bize Bu oğlan gelmez dize Aşk uykusu bitince Gelme senden soğudum *** Söz geçmedi kalbime Çok da matah değil be Anlamadım neyine Vuruldum, vuruldum *** Buradan aşk çıkmaz bize Bu oğlan gelmez dize Aşk uykusu bitince Gelme senden soğudum *** Söz geçmedi kalbime Çok da matah değil be Anlamadım neyine Vuruldum, vuruldum