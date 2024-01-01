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7/24 Dinle Esas Duruş

Esas Duruş Şarkı Sözleri

Betül Demir Esas Duruş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir Esas Duruş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esas Duruş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Betül Demir

Betül Demir

Esas Duruş

  • Hayal Perest

  • Anlat Anlat

  • Helalleşemedik

  • Kaptan

  • Karabatak

  • Meşgul

  • Aşk Belam

  • Bitti mi Matemin ?

  • Fena

  • Havadis

  • Herkes Gibisin

  • Hindistan

  • Keşke Bir Şeyler

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