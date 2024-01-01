Ayrılığın El Kitabı Şarkı Sözleri
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Betül Demir
Ayrılığın El Kitabı
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direnmeyi bilmelisin kalbim
kendini acıyla bilemelisin
bıkmadan usanmadan tanrıdan
her dem ask dilemelisin
**
kaderine yeni bir hak daha ver
belki bu kez şans yüzüne güler
geçmez dediğin üzüntüler
gün gelir bir bir geçer
**
hayat böyle bahara
kadar kışı yağmuru var
hep güneş açamazsın
kendinden kaçamazsın
**
direnmeyi bilmelisin kalbim
kendini acıyla bilemelisin
bıkmadan usanmadan tanrıdan
her dem ask dilemelisin
**
kaderine yeni bir hak daha ver
belki bu kez şans yüzüne güler
geçmez dediğin üzüntüler
gün gelir bir bir geçer
**
hayat böyle bahara
kadar kışı yağmuru var
hep güneş açamazsın
kendinden kaçamazsın
-
-
-
Düşünmemiştim ki sensiz beni
Sense düşünmeden ayırdın bizi
Seni kimbilir nereye götürdün
Beni sensiz olan her adrese kiracı ettin
**
Kuramam ki bizsiz cümleleri
Ve ilk defa seni ayrı beni ayrı görüyorum
**
Kötü günler için sakladığım avuntularım yok ki benim
Sen ayrı ben ayrı nefes alamıyorum
**
Bu ayrılığın bir el kitabı yok mu
Bi diyeti yok mu acıları zayıflatmanın
Gidenlerin dönmeye niyeti yok mu
Seni unutmak için sevmedim ki ben
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Gidiyorum dedin ya
İnan hiç dokunmadı
Ne camlar parçalandı
Ne de denizler yandı
**
Ben seni söndürmüştüm içimde senden önce
O kadarıyla övün o şeref sana kaldı
**
Köpüren bir dalganın sonu kumlarda biter
Ani bastıran yağmur sel olur akar gider
Benden sürüklediğin ne varsa sanma yeter
Oysa tadamadığın daha ne zevkler vardı
**
Omuzlarını kaldır şimdiden halin fena
Devrilecek gibisin bak kendi rüzgarında
Oysa bu ayrılığı ortadan bölmeliydik
Gurur payımı aldım aşk yaramadı sana
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O inan edip de gidişlerimi
Sonra geri gelişlerimi
Değiştirmeyi çok isterdim
Değiştiremediklerimi
**
Sonra anladım tamamladım
Sende eksik olan yanlarımı
Hiçbi' manası, mübalası
Yok artık biliyorum
**
Aşk mı kazanır yürek mi kaybeder
Boşver ne farkeder
Kaç kere dünyaya geliyor insan
Üzülme bu da geçer
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Görmedim ki yüzünü
Kaç zamandır düşünü
Bozmadım büyüsünü
Bu nasıl aşk böyle
İçimi acıtır
**
Dönmedim ki sözümden
Vazgeçmedim daha senden
Vurur yüreğime neden vurur da
Ah nasıl yaşarım bilmem
**
Bir yanım yarım kaldı bak
Bir yanım sana çoğalır
Neden üzerimde hüzün
Gece düşer gündüz azalır
**
Günahımı alma
Yasak değilsin ki
Neler gördüm ben
Sen ilk değilsin ki