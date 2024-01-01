Betül Demir

Hayat Böyle direnmeyi bilmelisin kalbim kendini acıyla bilemelisin bıkmadan usanmadan tanrıdan her dem ask dilemelisin ** kaderine yeni bir hak daha ver belki bu kez şans yüzüne güler geçmez dediğin üzüntüler gün gelir bir bir geçer ** hayat böyle bahara kadar kışı yağmuru var hep güneş açamazsın kendinden kaçamazsın ** direnmeyi bilmelisin kalbim kendini acıyla bilemelisin bıkmadan usanmadan tanrıdan her dem ask dilemelisin ** kaderine yeni bir hak daha ver belki bu kez şans yüzüne güler geçmez dediğin üzüntüler gün gelir bir bir geçer ** hayat böyle bahara kadar kışı yağmuru var hep güneş açamazsın kendinden kaçamazsın

Ayrılığın El Kitabı Düşünmemiştim ki sensiz beni Sense düşünmeden ayırdın bizi Seni kimbilir nereye götürdün Beni sensiz olan her adrese kiracı ettin ** Kuramam ki bizsiz cümleleri Ve ilk defa seni ayrı beni ayrı görüyorum ** Kötü günler için sakladığım avuntularım yok ki benim Sen ayrı ben ayrı nefes alamıyorum ** Bu ayrılığın bir el kitabı yok mu Bi diyeti yok mu acıları zayıflatmanın Gidenlerin dönmeye niyeti yok mu Seni unutmak için sevmedim ki ben

Denizler Yandı Gidiyorum dedin ya İnan hiç dokunmadı Ne camlar parçalandı Ne de denizler yandı ** Ben seni söndürmüştüm içimde senden önce O kadarıyla övün o şeref sana kaldı ** Köpüren bir dalganın sonu kumlarda biter Ani bastıran yağmur sel olur akar gider Benden sürüklediğin ne varsa sanma yeter Oysa tadamadığın daha ne zevkler vardı ** Omuzlarını kaldır şimdiden halin fena Devrilecek gibisin bak kendi rüzgarında Oysa bu ayrılığı ortadan bölmeliydik Gurur payımı aldım aşk yaramadı sana

Aşk mı Kazanır O inan edip de gidişlerimi Sonra geri gelişlerimi Değiştirmeyi çok isterdim Değiştiremediklerimi ** Sonra anladım tamamladım Sende eksik olan yanlarımı Hiçbi' manası, mübalası Yok artık biliyorum ** Aşk mı kazanır yürek mi kaybeder Boşver ne farkeder Kaç kere dünyaya geliyor insan Üzülme bu da geçer