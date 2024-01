Betül Demir

Ne gittiğin belli ne kaldığın Çok anlamsız artık varlığın Denemeler yanılmalar Denizinde boğulmalar aşkın ** Beni kolay lokma mı sandın Hele bir sor sende mi kaldım Hayattan soğutmalar Bana göre değilmiş hiç aşkın ** Her bir hatanda affıma sığınıp Niyetin usul usul öldürmek mi beni Her özlediğinde kalbime dokunup Niyetin usul usul öldürmek mi beni ** Dilerim bir daha karşılaşmayız Bırak lütfen burada bitsin O kadar kalmadın ki bende Benim için herkes gibisin

Bıraktım kalbi ayrılığın sularına Düşünceler ağır be batıyoruz kaptan Olmayacak duaya amin demekten Cepten yedik eser de yok mutluluğumuzdan *** Ne var ne yoksak, geçmişte tutsak Hangimiz haklı, hangimiz suçluysak Akıl takılmış uçurtmalara Kendimize kalsaydık bari hiç yoktan *** Ben umudumu yitirmedim bizden Şiirlere karıştım bu yüzden Delidir aşkından cayıp, senden geçen *** Kimseler yerini tutmaz mı senin aman Çünkü aşığım başka deli tanımam Çok üzüyorsun ama çok (beni çok) Düşerim her hatanı yangınımdan

Oooo kimleri görüyorum Karabatak çıkmış su yüzüne Seyrine dalıyorum Nerden buldun bu yüzü be inanmıyorum Aslandı o dönmüş kuzuya tav olmuyorum *** Sende hata yaptın deme yine Benimki çok masumdu bir kere Ayni şey değil anılyor musun? Kitabini yazdım verdim eline Sabah akşam yatmadan önce Pişmanlığını okuyor musun? *** Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Oooo kimleri görüyorum Karabatak çıkmış su yüzüne Seyrine dalıyorum Nerden buldun bu yüzü be İnanmıyorum Aslandı o dönmüş kediye Tav olmuyorum *** Sende hata yaptın deme yine Benimki çok masumdu bir kere Ayni şey değil anlıyor musun? Kitabini yazdım verdim eline Sabah akşam yatmadan önce Pişmanlığını okuyor musun? *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi Hayaller hayatlar tabi Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi

Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla