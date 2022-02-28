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7/24 Dinle Mıknatıs

Mıknatıs Şarkı Sözleri

Betül Demir Mıknatıs şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir Mıknatıs şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mıknatıs sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Betül Demir

Betül Demir

Mıknatıs

  • Hop Dedik

  • Mıknatıs

  • Beni Mazur Gör

  • Küfür

  • Üşüdüm

  • Yola Devam

  • 14 Şubat

  • İlaç

  • Ya Ya

  • Bir Ara

  • Herkes Haklı (Ozan Çolakoğlu )

  • Herkes Haklı (Emirhan Cengiz)

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