Betül Demir

Bu şehrin her yerinde bizdiniz Her şarkıda sevgimiz, Artık sen de ben de Yalnızız, şimdilik... Giderken kalbimi çok kanattın Ne zor kabuk bağladın Geçiyormuş gibiydi zaman Çok ağladım... Baktın mı ben yokken hiç aynaya? Orada o bencil duran Hep kendine dönük Yaşayan sendin aslında Savunma hala kendini sakın bana Hep döner mi sanıyordun? Yanlızca senin etrafında, Koca dünya. Başardın beni yalnız bırakmayı Şu hayatımı bir başına Ama bir şeyi unutmuşsun Ben yenilmem asla.

Bir çok kere denedim beni de yordu biraz hayat Her şeyden vazgeçmiştim dedim Otur yerinde rahat rahat Hiç tahmin etmezdim ama oldu Hoş geldin girsene içeriye çekinme lütfen gez dolaş ** Seninmiş gibi gül bahçelerinde Gönüllü yandım bilerek Bilerek sevdim ne olursa olsun Her şeyi vermek ne demek Varlığım varlığına armağan olsun ** Gücüm kuvvetim bu deli cesaretim Kendime güvenim yeniden geldi Sayende çiçekler açtım renk renk Sanki senin için her şeye değdi