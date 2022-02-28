Betül Demir

Ben zaten senindim kıymetimi bilemedin Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin *** Şimdi pişmanım desende bu durum senin eserin Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin *** Ellerinle koymadın mı bu aşka son noktayı Sonsuzda dek kapattım sana yüreğimin kapısını *** Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil *** Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil

Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Çıktım aşk duasına Bin bir masal dünyasına Bıkmadın mı yalanlardan? Gerçeklere uyansana *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim (Beklerim)