Betül Demir

Küfür Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok Niye bir yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün Ötesi yok *** Bana güven, bana inan Biraz acı büyütür beni, dert değil Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil Yerine ödülsüz hükümsüz Bir aşkı şimdilik bana bırak *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin *** Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok Niye bi yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün Ötesi yok ** Bana güven, bana inan Biraz acı büyütür beni, dert değil Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil Yerine ödülsüz hükümsüz Bir aşkı şimdilik bana bırak *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin

Bütün Gece Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Çıktım aşk duasına Bin bir masal dünyasına Bıkmadın mı yalanlardan? Gerçeklere uyansana *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim (Beklerim)