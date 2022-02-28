Süper Şarkı Sözleri
Betül Demir Süper şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir Süper şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Süper sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok
Niye bir yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok
Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün
Ötesi yok
***
Bana güven, bana inan
Biraz acı büyütür beni, dert değil
Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil
Yerine ödülsüz hükümsüz
Bir aşkı şimdilik bana bırak
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
***
Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok
Niye bi yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok
Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün
Ötesi yok
**
Bana güven, bana inan
Biraz acı büyütür beni, dert değil
Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil
Yerine ödülsüz hükümsüz
Bir aşkı şimdilik bana bırak
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
-
Yüz yüze gelmedin mi hiç?
Hatalarınla bir kere bile
Aşka karşı koyamazsın
Bunu deneme bile
***
Belki yine yanılıyorum
Dosta düşmana sarılıyorum
Doğruyu gel sen söyle
Yanlışı nerede yapıyorum?
***
Bütün gece, sabaha kadar
Ya da bir ömür, ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim (beklerim)
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Yüz yüze gelmedin mi hiç?
Hatalarınla bir kere bile
Aşka karşı koyamazsın
Bunu deneme bile
***
Belki yine yanılıyorum
Dosta düşmana sarılıyorum
Doğruyu gel sen söyle
Yanlışı nerede yapıyorum?
***
Bütün gece, sabaha kadar
Ya da bir ömür, ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim (beklerim)
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Çıktım aşk duasına
Bin bir masal dünyasına
Bıkmadın mı yalanlardan?
Gerçeklere uyansana
***
Bütün gece, sabaha kadar
Ya da bir ömür, ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim (beklerim)
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
(Beklerim)
-
Ben zaten senindim kıymetimi bilemedin
Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin
***
Şimdi pişmanım desende bu durum senin eserin
Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin
***
Ellerinle koymadın mı bu aşka son noktayı
Sonsuzda dek kapattım sana yüreğimin kapısını
***
Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil
Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil
***
Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil
Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-