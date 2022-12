Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan *** Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan İçindeki çocuğa sarıl Sana insanı anlatır *** Eller günahkâr Diller günahkâr Bir çağ yangını bu bütün Dünya günahkâr *** Eller günahkâr Diller günahkâr Bir çağ yangını bu bütün Dünya günahkâr *** Masum değiliz hiçbirimiz Masum değiliz hiçbirimiz *** Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan *** Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan İçindeki çocuğa sarıl Sana insanı anlatır *** Eller günahkâr Diller günahkâr Bir çağ yangını bu bütün Dünya günahkâr *** Eller günahkâr Diller günahkâr Bir çağ yangını bu bütün Dünya günahkâr *** Masum değiliz hiçbirimiz Masum değiliz hiçbirimiz Masum değiliz hiçbirimiz