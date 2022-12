Betül Demir

Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla