Betül Demir

Meşgul Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla

Anlat Anlat Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıkları Gel, gidelim buralardan (aaah, aaaah) *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıkları Gel, gidelim buralardan

Kaptan Bıraktım kalbi ayrılığın sularına Düşünceler ağır be batıyoruz kaptan Olmayacak duaya amin demekten Cepten yedik eser de yok mutluluğumuzdan *** Ne var ne yoksak, geçmişte tutsak Hangimiz haklı, hangimiz suçluysak Akıl takılmış uçurtmalara Kendimize kalsaydık bari hiç yoktan *** Ben umudumu yitirmedim bizden Şiirlere karıştım bu yüzden Delidir aşkından cayıp, senden geçen *** Kimseler yerini tutmaz mı senin aman Çünkü aşığım başka deli tanımam Çok üzüyorsun ama çok (beni çok) Düşerim her hatanı yangınımdan