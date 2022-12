Betül Demir

Hoş geldin nihayet bitti mi huzura yolculuk? Sen yokken acıların en dibine vurduk Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk Doğru duydun biz seni unuttuk *** Nefes nefese kalmışsın çok mu dikti yokuş? Havandan geçilmiyordu, gel şimdi konuş Bi değişmiş geldin gözüme, onu diyordum N'olmuş? (vay be) sana n'olmuş? *** Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti be anladın mı? oh be hele şükür Ben yeni aydan gün aldım bak, geçtiğimiz hafta *** Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti be anladın mı? oh be hele şükür Ben yeni aydan gün aldım bak, geçtiğimiz hafta *** Hoş geldin nihayet bitti mi huzura yolculuk? Sen yokken acıların en dibine vurduk Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk Doğru duydun biz seni unuttuk *** Nefes nefese kalmışsın çok mu dikti yokuş? Havandan geçilmiyordu, gel şimdi konuş Bi' değişmiş geldin gözüme, onu diyordum Olmuş (vay be) sana n'olmuş? *** Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti be anladın mı? oh be hele şükür Ben yeni aydan gün aldım bak, geçtiğimiz hafta *** Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti be anladın mı? oh be hele şükür Ben yeni aydan gün aldım bak, geçtiğimiz hafta *** Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti be anladın mı? oh be hele şükür Ben yeni aydan gün aldım bak, geçtiğimiz hafta *** Hoş geldin