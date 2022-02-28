Betül Demir

Düşünüyorum uzun uzun Olan biten çok, mutsuzum Tarafsız kalamıyor aşk Neredeysen, gel, huzursuzum *** Zor olanı, yalanı seviyor kalbim Söz konusu sen olunca susuyor dilim *** Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben Ah, haberin yok mu kederimden? Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim Bu kadar mı körsün sen? *** Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben Ah, haberin yok mu kederimden? Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim Bu kadar mı körsün sen? *** Düşünüyorum uzun uzun Olan biten çok, mutsuzum Tarafsız kalamıyor aşk Neredeysen, gel, huzursuzum *** Zor olanı, yalanı seviyor kalbim Söz konusu sen olunca susuyor dilim *** Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben Ah, haberin yok mu kederimden? Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim Bu kadar mı körsün sen? ** Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben Haberin yok mu kederimden? Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim Bu kadar mı körsün sen? *** Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben Ah, haberin yok mu kederimden? Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim Bu kadar mı körsün sen?