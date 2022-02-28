Betül Demir

Düşünüyorum uzun uzun
Olan biten çok, mutsuzum
Tarafsız kalamıyor aşk
Neredeysen, gel, huzursuzum
***
Zor olanı, yalanı seviyor kalbim
Söz konusu sen olunca susuyor dilim
***
Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben
Ah, haberin yok mu kederimden?
Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim
Bu kadar mı körsün sen?
***
Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben
Ah, haberin yok mu kederimden?
Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim
Bu kadar mı körsün sen?
***
Düşünüyorum uzun uzun
Olan biten çok, mutsuzum
Tarafsız kalamıyor aşk
Neredeysen, gel, huzursuzum
***
Zor olanı, yalanı seviyor kalbim
Söz konusu sen olunca susuyor dilim
***
Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben
Ah, haberin yok mu kederimden?
Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim
Bu kadar mı körsün sen?
**
Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben
Haberin yok mu kederimden?
Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim
Bu kadar mı körsün sen?
***
Ah, yanarım, yanarım, ölürüm ben
Ah, haberin yok mu kederimden?
Ah, bir gelsen sağ salim, vay benim halim
Bu kadar mı körsün sen?