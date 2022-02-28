Toz Duman Şarkı Sözleri
Betül Demir Toz Duman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir Toz Duman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Toz Duman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sigaram söner de sen yanarsın içimde
Yıllar geçmiş bak, sen hala tenimde
Yollar yıl olmuş, sen hala derinde
***
Şu toz duman bir dağılsa
Yangınım sönse, kül olsa
Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu?
Mazinin gözünde hükmü yok mu?
***
Şu toz duman bir dağılsa
Yangınım sönse, kül olsa
Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu?
Mazinin gözünde hükmü yok mu?
***
Sigaram söner de sen yanarsın içimde
Yıllar geçmiş bak, sen hala tenimde
Yollar yıl olmuş, sen hala derinde
***
Şu toz duman bir dağılsa
Yangınım sönse, kül olsa
Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu?
Mazinin gözünde hükmü yok mu?
***
Şu toz duman bir dağılsa
Yangınım sönse, kül olsa
Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu?
Mazinin gözünde hükmü yok mu?
***
Mazinin gözünde hükmü yokmuş