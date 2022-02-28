Betül Demir

Sigaram söner de sen yanarsın içimde Yıllar geçmiş bak, sen hala tenimde Yollar yıl olmuş, sen hala derinde *** Şu toz duman bir dağılsa Yangınım sönse, kül olsa Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu? Mazinin gözünde hükmü yok mu? *** Şu toz duman bir dağılsa Yangınım sönse, kül olsa Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu? Mazinin gözünde hükmü yok mu? *** Sigaram söner de sen yanarsın içimde Yıllar geçmiş bak, sen hala tenimde Yollar yıl olmuş, sen hala derinde *** Şu toz duman bir dağılsa Yangınım sönse, kül olsa Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu? Mazinin gözünde hükmü yok mu? *** Şu toz duman bir dağılsa Yangınım sönse, kül olsa Sevdam gelse, gönlüme sarsam çok mu? Mazinin gözünde hükmü yok mu? *** Mazinin gözünde hükmü yokmuş