Betül Demir

-
Gel, yaralarımı sar
Yetiş, çok sancım var
Tut elimi, şifanı ver
Bu gece bende kal
***
Tut bir ucundan
Kederimin telaşsız
Sus, her söz anlamsız
Bir şefkatli dokunuş yeter
***
Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel
Havalar çok sert buralarda
Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel
Azıcık ısınayım aralarda
***
Baharıma kış geldi aniden
Yeşeremedim bu sene
Geceler yastığımda karabasan
Beceremedim, desene
***
Baharıma kış geldi aniden
Yeşeremedim bu sene
Geceler yastığımda karabasan
Beceremedim, desene
**
Gel, dualarımı al
Tutunduğum son dal
Bir nefesin kafi
Budur hepsi, bu kadar
***
Tut bir ucundan
Kederimin telaşsız
Sus, her söz anlamsız
Bir şefkatli dokunuş yeter
***
Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel
Havalar çok sert buralarda
Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel
Azıcık ısınayım aralarda
***
Baharıma kış geldi aniden
Yeşeremedim bu sene
Geceler yastığımda karabasan
Beceremedim, desene
***
Baharıma kış geldi aniden
Yeşeremedim bu sene
Geceler yastığımda karabasan
Beceremedim, desene
***
Beceremedim, desene
-
İnsanlar konuşurken kaderler gülüşürmüş
Bazen kurban katiliyle suçu bölüşürmüş
***
Günah benden gitti oldu olan
Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan
Ateşte eriyen çelik bu mıknatıs
Faydası yok korkmanın tutuşmaktan
***
Al götür beni ister yere ister göğe ser
Ört üzerime seni nefesini nefesime ver
Hiç ayırma gözünü gözümden gece kan ter
Bana en kendin olduğun halini göster
***
Günah benden gitti oldu olan
Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan
***
Şimdi seyrediyorum kendi sinemamı
Haberim yok sonundan
Ya da var mı filmin devamı
***
Günah benden gitti oldu olan
Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan
Ateşte eriyen çelik bu mıknatıs
Faydası yok korkmanın tutuşmaktan
***
Al götür beni ister yere ister göğe ser
Ört üzerime seni nefesini nefesime ver
Hiç ayırma gözünü gözümden gece kan ter
Bana en kendin olduğun halini göster
***
Günah benden gitti oldu olan
Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan
Ateşte eriyen çelik bu mıknatıs
Faydası yok korkmanın tutuşmaktan
-
Hep aynı yerden vurulan insan
Bir daha aşka uçmaya yeltenmiyor
Her acı kaybında bulunan zaman
Bir daha asla yaraya dokunup geçmiyor
***
Sen öyle değilsindir muhakkak eminim
Son gidenle bire bir aynıyken yeminin
Belki de inanıp güvenmeliyim sana
Ya da yalanlamalıyım her şeyi dönmeliyim başa
***
Beni mazur gör beni bağışla beni affet
Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet
Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek
Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet
***
Beni mazur gör beni bağışla beni affet
Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet
Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek
Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet
***
Hep aynı yerden vurulan insan
Bir daha aşka uçmaya yeltenmiyor
Her acı kaybında bulunan zaman
Bir daha asla yaraya dokunup geçmiyor
***
Sen öyle değilsindir muhakkak eminim
Son gidenle bire bir aynıyken yeminin
Belki de inanıp güvenmeliyim sana
Ya da yalanlamalıyım her şeyi dönmeliyim başa
***
Beni mazur gör beni bağışla beni affet
Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet
Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek
Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet
***
Beni mazur gör beni bağışla beni affet
Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet
Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek
Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet
Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet
-
Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok
Niye bir yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok
Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün
Ötesi yok
***
Bana güven, bana inan
Biraz acı büyütür beni, dert değil
Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil
Yerine ödülsüz hükümsüz
Bir aşkı şimdilik bana bırak
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
***
Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok
Niye bi yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok
Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün
Ötesi yok
**
Bana güven, bana inan
Biraz acı büyütür beni, dert değil
Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil
Yerine ödülsüz hükümsüz
Bir aşkı şimdilik bana bırak
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
***
Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz
Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz
Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim
Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin
-
En ufak bir sözde çok üzülürdüm eskiden
Kırılır küserdim kendime, kızardım haybeden
Yarım yamalak her şeyi sayardım büyük hikayeden
Korkardım aşkta suç işlemeye, kaçardım ihlalden
***
Bu defa ben oyunu bozdum, kusura bakma seni de yordum
Alt tarafı bak beş harfli dünya, acıyı sildim kötüyü kovdum
***
Bugün herkes şahit, özgürlüğümü ilan ediyorum
Duracak mı sanıyorsun beni, yola devam ediyorum
Yalanlardan sıkıldım her şeye isyan ediyorum
Unutulacak mı ya bu olanlar hiç zannetmiyorum.
-
Sanma ki içim sızlamadı, söyledim de kalbim yanmadı
Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken
İçimde kıyamet kopmadı
Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken
İçimde kıyamet kopmadı
***
Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı
Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı
***
Anlamaya çalış her şeyi, yalnız olmak iyidir biraz
Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik
Belki düğün olurdu bu yaz
Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik
Belki düğün olurdu bu yaz
***
Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı
Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı
***
Şimdi sakin kalbinle düşün, bir türlü değişmiyor özün
Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın
Mutlaka seni hatırlarım
Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın
Mutlaka seni hatırlarım
Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın
Mutlaka seni hatırlarım
-
Biraz toparladım kendimi
Biraz daha iyi gibiyim
Herkes kadar yaşadım ben de
Derdimle büyür giderim
***
Kolay olmadı kabul etmem
Anca kendime yenilirim
Ben bana ağır gelirken
Tek bedende iki kişiyim
***
Ve ben artık kendi yolumu seçtim
İçine koydum aşkı, zehir içtim
Kanatsa da dilin acı damarı
Yara almaya her daim müsaitim
***
İster doğru yolda gönül, ister yanılır
Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır
Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır
Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır
***
İster doğru yolda gönül, ister yanılır
Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır
Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır
Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır
***
Biraz toparladım kendimi
Biraz daha iyi gibiyim
Herkes kadar yaşadım ben de
Derdimle büyür giderim
***
Kolay olmadı kabul etmem
Anca kendime yenilirim
Ben bana ağır gelirken
Tek bedende iki kişiyim
***
Ve ben artık kendi yolumu seçtim
İçime koydum aşkı, zehir içtim
Kanatsa da dilin acı damarı
Yara almaya her daim müsaitim
***
İster doğru yolda gönül, ister yanılır
Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır
Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır
Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır
***
İster doğru yolda gönül, ister yanılır
Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır
Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır
Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır
-
O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar
***
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
***
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
***
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Giremiyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
***
Ya seyirci ya yalansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın
***
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi
***
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
***
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alavere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
***
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Giremiyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
***
Ya seyirci ya yalansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın
***
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alavere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
***
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
***
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alavere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
***
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
-
Birine bağlanmak zordur benim için bir tek oydu
İnanırdım ve de saftım her yalana
Ama senin yolun yoldu aşk sana uğramıyordu
Çalamadım o kalbini ne yapsam da
***
Hangi aşk ihaneti affeder ki
Seni kalbin affeder mi büyü bozuldu vicdanınla
Kalmaya cesaretin yok ki
***
Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya
Çocuk olma elini kalbine bir koy
Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya
Çocuk olma elini kalbine bir koy
***
Birine bağlanmak zordur benim için bir tek oydu
İnanırdım ve de saftım her yalana
Ama senin yolun yoldu aşk sana uğramıyordu
Çalamadım o kalbini ne yapsam da
***
Hangi aşk ihaneti affeder ki
Seni kalbin affeder mi büyü bozuldu vicdanınla
Kalmaya cesaretin yok ki
***
Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya
Çocuk olma elini kalbine bir koy
Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya
Çocuk olma elini kalbine bir koy
***
Düşüvermiş bir tuzağa oluvermiş işte bir kaza
Çocuk olma elini kalbine bir koy
Koşuyordum hep yalanla beni sevmiş yalnız ya ya
Çocuk olma elini kalbine bir koy
Beni yorma elini kalbine bir koy
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