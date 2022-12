Betül Demir

Hep aynı yerden vurulan insan Bir daha aşka uçmaya yeltenmiyor Her acı kaybında bulunan zaman Bir daha asla yaraya dokunup geçmiyor *** Sen öyle değilsindir muhakkak eminim Son gidenle bire bir aynıyken yeminin Belki de inanıp güvenmeliyim sana Ya da yalanlamalıyım her şeyi dönmeliyim başa *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet *** Hep aynı yerden vurulan insan Bir daha aşka uçmaya yeltenmiyor Her acı kaybında bulunan zaman Bir daha asla yaraya dokunup geçmiyor *** Sen öyle değilsindir muhakkak eminim Son gidenle bire bir aynıyken yeminin Belki de inanıp güvenmeliyim sana Ya da yalanlamalıyım her şeyi dönmeliyim başa *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet