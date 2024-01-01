Hatıralardan Altın Sesler Şarkı Sözleri
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Beyaz Kelebekler
Hatıralardan Altın Sesler
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Konacak dal mı kaldı
Akacak yaş mı kaldı
Gülecek hal mı kaldı
Kara sevda yüzünden
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Sarılacak dostum yok
Sığınacak yuvam yok
Dert dökecek kimsem yok
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(Ahh) Kara sevda yüzünden
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Geçmez oldu günlerim
Pınar oldu gözlerim
Hayal oldu düşlerim
Kara sevda yüzünden
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Sarılacak dostum yok
Sığınacak yuvam yok
Dert dökecek kimsem yok
(Ahh) Kara sevda yüzünden
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Sen, dilimde sitem
Kalbimde ateş
Gözlerimde nem
Gel, bitsin bu özlem
Sensiz şu dünya
Bana cehennem
*
Yeter beklediğim, bir sabah ansızın çık karşıma
Benim ol bugün yarın ve daima
*
En ölmeziyle sevgilerin gel atıl kollarıma
Benim ol bugün yarın ve daima
*
Gel, bitsin bu keder
Başlasın artık
En güzel günler
Sen, gelirsen eğer
0 birgün bana
Bir ömre değer
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Yeter beklediğim, bir sabah ansızın çık karşıma
Benim ol bugün yarın ve daima
En ölmeziyle sevgilerin gel atıl kollarıma
Benim ol bugün yarın ve daima
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