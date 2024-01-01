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7/24 Dinle Hatıralardan Altın Sesler

Hatıralardan Altın Sesler Şarkı Sözleri

Beyaz Kelebekler Hatıralardan Altın Sesler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyaz Kelebekler Hatıralardan Altın Sesler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıralardan Altın Sesler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beyaz Kelebekler

Beyaz Kelebekler

Hatıralardan Altın Sesler

  • Kara Sevda Yüzünden

  • Atlı Karınca

  • Gel Esmerim

  • Seni Beklerim

  • Hatarılar Hayal Oldu

  • Kumsalda Ayak İzleri

  • Dün Bugün ve Daima

  • Aynalar Kırık Şimdi

  • Her Yerde Kar Var

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