Beyaz Kelebekler

Sen, dilimde sitem Kalbimde ateş Gözlerimde nem Gel, bitsin bu özlem Sensiz şu dünya Bana cehennem * Yeter beklediğim, bir sabah ansızın çık karşıma Benim ol bugün yarın ve daima * En ölmeziyle sevgilerin gel atıl kollarıma Benim ol bugün yarın ve daima * Gel, bitsin bu keder Başlasın artık En güzel günler Sen, gelirsen eğer 0 birgün bana Bir ömre değer * Yeter beklediğim, bir sabah ansızın çık karşıma Benim ol bugün yarın ve daima En ölmeziyle sevgilerin gel atıl kollarıma Benim ol bugün yarın ve daima