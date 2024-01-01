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7/24 Dinle Beyaz Türküler

Beyaz Türküler Şarkı Sözleri

Beyazıt Öztürk Beyaz Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyazıt Öztürk Beyaz Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beyaz Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Beyaz Türküler

  • Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

  • Gemilerde Talim Var

  • Emirdağı Birbirine Ulalı

  • Mendilimde Gül Oya

  • Efem

  • Yüksek Yüksek Tepelere

  • Drama Köprüsü

  • Al Yanak Allanıyor

  • Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım

  • Cevizin Yaprağı Dal Arasında

  • Sıra Sıra Siniler

  • Çay Benim Çeşme Benim

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