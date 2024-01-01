Beyazıt Öztürk

Mendilimde Gül Oya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya ** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni ** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni ** Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya ** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Dertleri karıyorum ** Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni Pembe gül idim, soldum Ak güle ibret oldum ** Pembe gül idim, soldum Ak güle ibret oldum Karşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım ** Al beni kıyamam seni Karşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni ** Al beni, kıyamam seni Al beni, kıyamam seni

Gemilerde Talim Var Gemilerde talim var Bahriyeli yârim var O da gitti sefere Ne talihsiz başım var ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Gemi gelir yanaşır İçi dolu çamaşır İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Gemi gelir yan verir İskeleye şan verir Şu İstanbul kızları Koca diye can verir ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Mavi giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Geçme kapım önünden Seni benden alırlar ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim

Emirdağı Birbirine Ulalı Emirdağı birbirine ulalı Altın yüzük parmağına dolalı Burnun mu büyüdü gelin olalı Kız iken sevdiğim sen değil misin ** Emirdağı bir gitmeynen yol olmaz Altın yere düşmeyinen pul olmaz Fadime'yle bir gececik yatmaynan Adı çıkar ama kendi dul olmaz

Efem Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem ** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Bayramın kutlu efem ** Sabah yıldızı gibi İçime doğdun efem Bir yaz güneşi gibi Bağrımı yaktın efem ** Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Bayramın kutlu efem

Yüksek Yüksek Tepelere Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler Annesinin bir tanesini hgörmesinler ** Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim ** Babamın bir atı olsa binse de gelse Annemin yelkeni olsa açsa da gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse ** Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim

Drama Köprüsü Drama Köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan dardır geçilmez ** Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez ** Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan yardan geçilmez ** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin ** Mezar taşlarını Hasan Koyun mu sandın bre Hasan? Koyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? ** Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? Drama mahpusunu Hasan Evin mi sandın? ** Be Hasan evin mi sandın? At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Al Yanak Allanıyor Al Yanak Allanıyor Aman Yazması Pullanıyor Vay Vay O Yar Çıkmış Karşımda Aman Dal Gibi Sallanıyor Vay Vay ** Aman Etme Bana Bu Nazı Aman Gel Bize Bazı Bazı Aman Yar Ben Seni Alırdım Aman Baban Olsaydı Razı ** Al Yanak Pembe Pembe Aman Sevdan Uyandı Bende Sevdan İle Yanıyom Aman Hiç İnsaf Yok Mu Sende ** Al Yanak Gül Gül Olur Aman Sırma Saç Tel Tel Olur Yarim Çıkma Dışarı Aman Seni Görenler Olur Vay Vay

Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım Kalenin dibinde taş ben olaydım Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele gardaş olaydım ** Kalk gidek meyhana hanaya Çay hanaya meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında Divanında doğru söylensin ** Kalenin dibinde üç ağaç incir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir Zinciri çok sallama kolların incir ** Kalk gidek meyhana hanaya Çay hanaya meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında Divanında doğru söylensin

Cevizin Yaprağı Dal Arasında Cevizin yaprağı dal arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında ** Üç beş güzel bir araya gelmişler Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında ** Evlerin önü zerdali dalı Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari ** Benim sevdiceğim mahlenin gülü Sensiz lokmaları yiyemez oldum yutamaz oldum Sensiz odalara giremez oldum yatamaz oldum

Sıra Sıra Siniler Sıra sıra siniler Hasta olan iniler Aldı gitti yarimi Denizdeki gemiler ** Sana hiç kıyamam Yar seni seviyom candan Bakışların pek yaman Benim de cilveli kanaryam ** Suya giderim suya Elmayı soya soya Kaldır yarim peçeni Göreyim doya doya ** Sana hiç kıyamam Yar seni seviyom candan Bakışların pek yaman Benim de cilveli kanaryam ** Karanfilim budama Safa geldin odama Hakikatli yar isen Düğür gönder babama ** Sana hiç kıyamam Yar seni seviyom candan Bakışların pek yaman Benim de cilveli kanaryam

Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy ** Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy ** Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy ** Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şîrin yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy