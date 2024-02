Beyazıt Öztürk

Gemilerde talim var Bahriyeli yârim var O da gitti sefere Ne talihsiz başım var ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Gemi gelir yanaşır İçi dolu çamaşır İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Gemi gelir yan verir İskeleye şan verir Şu İstanbul kızları Koca diye can verir ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Mavi giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Geçme kapım önünden Seni benden alırlar ** Hani benim Recebim Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim

Drama Köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan dardır geçilmez ** Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez ** Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan yardan geçilmez ** At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin ** Mezar taşlarını Hasan Koyun mu sandın bre Hasan? Koyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? ** Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? Drama mahpusunu Hasan Evin mi sandın? ** Be Hasan evin mi sandın? At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin