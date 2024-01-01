×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kristal Oda

Kristal Oda Şarkı Sözleri

Beyazıt Öztürk Kristal Oda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyazıt Öztürk Kristal Oda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kristal Oda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Kristal Oda

  • Yüksek Yüksek Tepelere

  • Dünya Gibi

  • İşte Bir Anda

  • Kendimce Biriyim

  • Güz Bahçen Ve Sen

  • Galiba

  • N'aber?

  • O Benim

  • Gerçek Nerede

  • Hadi Bana Gel

  • İstesem De

  • Dur Yanımda

  • Sonsuz Boşluk

  • Gerçek Nerede (Akustik)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı