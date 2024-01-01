Kristal Oda Şarkı Sözleri
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Beyazıt Öztürk
Kristal Oda
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Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hgörmesinler
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Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
**
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
**
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
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Az gittim uz gittim dere tepe düz gittim
Bütün yollardan yalnız başıma geçtim
Aklımda sayfalar ve hüzünlü suratlar
Bir de hep yarım kalan vedalar
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
***
Aklım başımdan gidiyor ve sana yaklaşıyor
Sızıyor kapı arasından tüm bedenini sarıyor
***
Aklım başımdan gidiyor ve sana yaklaşıyor
Sızıyor kapı arasından tüm bedenini sarıyor
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
***
Bilmediğim bir şey var aslında, bilmediğim bir şey
Bilmediğim bir şey var aslında, bilmediğim bir şey
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
***
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
İşte bir anda geldi kapımda
Vakit vardı oysa
-
Onlar gider, aklım kalır
Kimseye sormam günahı
Böyle aşkın ızdırabı
Zordur elbet ilacı
***
Anlatırlar dinleyene
Öğretirler bak hayatı
Tırmalarken sen duvarı
Onların hepsi yalancı
***
Ben solmuş biriyim
Kendimce biriyim
Belki de deliyim
***
Ben solmuş biriyim
Kendimce biriyim
Belki de deliyim
***
Bilmem neyin içindeyim
Arkası gelmez dertlerin
Sofraları terk ederim
Sizlerden hiç değilim
***
Ben solmuş biriyim
Kendimce biriyim
Belki de deliyim
***
Ben solmuş biriyim
Kendimce biriyim
Belki de deliyim
***
Ah gelmesin sonu
Böyle hayatın, kalmasın tadı
Ah gelmesin sonu
Böyle hayatın, kalmasın tadı
***
Ben solmuş biriyim
Kendimce biriyim
Belki de deliyim
***
Ben solmuş biriyim
Kendimce biriyim
Belki de deliyim
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N'aber? Gel gidelim buralardan
Söyle, kimler üzdüyse seni
N'aber? Aklında neler var?
Boş ver, işte yol bu tarafta
***
Ben anlatamam
Sen beni anla
Ben dayanamam
Sen beni kolla
***
N'aber? İçimde bir kurt var
Zorla sevdiremem ben kendimi
N'aber?
N'aber?
***
Ben anlatamam
Sen beni anla
Ben dayanamam
Sen beni kolla
***
N'aber?
N'aber?
N'aber?
N'aber?
-
Yeşil ağaç, mavi gökyüzü
Kimsenin yok hiçbir küslüğü
İşte güzel bir hikaye bu
***
Biri olmasın, o benim, o benim
Biri olmasın, o benim, o benim
***
Biraz zaman geçti üstünden
Sensizliği tanıdım şimdi ben
Gördüm ki sen her şeyimsin
***
Biri olmasın, o benim, o benim
Biri olmasın, o benim, o benim
***
Biri olmasın, o benim, o benim
Biri olmasın, o benim, o benim
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Donuk bir bakışı var
Tüm dünyaya
Garip bir hüznü var
Beni alıkoyan bu hayattan
***
Gördüğüm onda
Özel bir şey var
Kimse anlamasa da
Anlattıkları var şu insanlara
***
Şu insanlara
Şu insanlara
***
Uçsuz denizlerde
Onun yüzü var
Güneş ışıltısında
Onun bedeni var
***
Bu sonsuz boşlukta onun sesi var
Onun sesi var
Onun sesi var
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