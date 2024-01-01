Ağlar Da Geçer Şarkı Sözleri
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Beyhan Aksoy
Ağlar Da Geçer
Tüm Şarkıları
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Aşığım, Dağlara Kurulu Tahtım
Çobanlar Bağrımı Dağlarda Geçer
Günümü Yıl Eden Şu Kara Bahtım
Engin Gurbetlerden Çağlarda Geçer
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Hasretle Doldurur Geçtiğim Yeri
Vahşi Kuş Sesleri, Yaban Gülleri
Bazen Akpınar’a Giden Bir Peri
İnce Yollarımı Bağlarda Geçer
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Örtse Gözlerimi Sonsuz Bir Diyar
Mezarım Kalsa Dağlara Yadigar
Gönlümü Çiğneyip Geçen Nazlı Yar
Belki Mezarımdan Ağlar Da Geçer