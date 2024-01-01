Beyhan Aksoy

Aslan Mustafa Hey hey hey Kenardan geçeyim aman aman Yol sizin olsun bir tanem aman ** Ağular içeyim aman aman Bal sizin olsun bir tanem aman ** Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay vay ** Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay vay ** Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay vay ** Amanın gel gel gel Aslan Mustafa'm aman Haydi gel gel Garip başlı yârim vay

Mendil Aldım Aman Mendil Aldım Mendil Aldım Direkten Aman Bir Yar Sevdim Bir Yar Sevdim Yürekten Aman Benden Başkasına Gönül Verirsen Aman Kolun Kopsun Kopsun Kopsun Bilekten ** Aman Mendil Aldım Mendil Aldım On Beşe Aman Yudum Serdim Yudum Serdim Güneşe Aman Senin Yarin Senin Yarin Gül İse Aman Benim Yarim Benim Yarim Menevşe