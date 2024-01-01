İlmek Şarkı Sözleri
Beyhan Aksoy İlmek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyhan Aksoy İlmek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlmek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hey hey hey
Kenardan geçeyim aman aman
Yol sizin olsun bir tanem aman
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Ağular içeyim aman aman
Bal sizin olsun bir tanem aman
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Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay vay
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Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay vay
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Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay vay
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Amanın gel gel gel
Aslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel
Garip başlı yârim vay
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Aman Mendil Aldım Mendil Aldım Direkten
Aman Bir Yar Sevdim Bir Yar Sevdim Yürekten
Aman Benden Başkasına Gönül Verirsen
Aman Kolun Kopsun Kopsun Kopsun Bilekten
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Aman Mendil Aldım Mendil Aldım On Beşe
Aman Yudum Serdim Yudum Serdim Güneşe
Aman Senin Yarin Senin Yarin Gül İse
Aman Benim Yarim Benim Yarim Menevşe
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Gezsem de dünyanın dört bucağını
Vallahi gözüme yine boş gelir
Yine boş gelir
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Gönül arzu eder dostu cananı
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir
Gönül arzu eder dostu cananı
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir
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El diyarı mesken olmaz insana
Yürekten bağlıysa canın cananın
Canın canana
Hal bilmez hoyratı yar yar sararsan cana
Ağustos ayında başa gış gelir
Hal bilmez hoyratı yar yar sararsan cana
Ağustos ayında başa gış gelir
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Haşimi birini severse gönül
Diken bir gül olur bayguşla bülbül
Bayguşla bülbül
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Güzel çul da giyse yar yar olur ipek tül
Salınıp gezdikçe göze hoş gelir
Güzel çul da giyse yar yar olur ipek tül
Salınıp gezdikçe göze hoş gelir
Güzel çul da giyse yar yar olur ipek tül
Salınıp gezdikçe göze hoş gelir
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