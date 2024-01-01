Türkülerle Bahar Geldi Şarkı Sözleri
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Beyhan Aksoy
Türkülerle Bahar Geldi
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Bahar geldi gül açtı
Bülbül yerinden uçtu
Şu benim deli gönlüm
Başıma bir dert açtı
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Yüreğim oldu pare
Aşka bulunmaz çare
Ah yalnız yaşayamam
Gideceğim o yare
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Seherin vakti geçti
Sinemi yaktı geçti
Hazırlanmış gitmeye
Güzelim baktı geçti
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Yarim derdini ver bana
Dermanın olayım senin
Yarim derdini ver bana
Dermanın olayım senin
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Bülbül gibi cemaline
Aşığın olayım senin
Bülbül gibi cemaline
Aşığın olayım senin
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Yakma beni yandırma beni
Aşk elinden kandır beni
Yakma beni yandırma beni
Aşk elinden kandır beni
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Sarhoşum ayıktır beni
Mestanın olayım senin
Sarhoşum ayıktır beni
Mestanın olayım senin
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Can kuşunu bana uçur
Aşk elinden bade içir
Can kuşunu bana uçur
Aşk elinden bade içir
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Hırka ile şaldan geçir
Üryanın olayım senin
Hırka ile şaldan geçir
Üryanın olayım senin
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Yakma beni yandırma beni
Aşk elinden kandır beni
Yakma beni yandırma beni
Aşk elinden kandır beni
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Sarhoşum ayıktır beni
Mestanın olayım senin
Sarhoşum ayıktır beni
Mestanın olayım senin
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Düşürdün aşkın narına
Karıştırdın küle beni
Atın yolun kenarına
Yar geçtikçe göre beni
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Kırda meleşir kuzular
Derdim çok yarem sızılar
Gönül sevdiğin arzular
Götürsünler yare beni
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Ecel gelir Hak'tan ferman
Can çekilir kalmaz derman
Ekin idim oldum harman
Savursunlar yele beni
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Ali Rıza'm sızlar yara
Gülistandım döndüm hara
Çekiverin Zülfikar'a
Kılsın pare pare beni
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Aşığım, Dağlara Kurulu Tahtım
Çobanlar Bağrımı Dağlarda Geçer
Günümü Yıl Eden Şu Kara Bahtım
Engin Gurbetlerden Çağlarda Geçer
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Hasretle Doldurur Geçtiğim Yeri
Vahşi Kuş Sesleri, Yaban Gülleri
Bazen Akpınar’a Giden Bir Peri
İnce Yollarımı Bağlarda Geçer
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Örtse Gözlerimi Sonsuz Bir Diyar
Mezarım Kalsa Dağlara Yadigar
Gönlümü Çiğneyip Geçen Nazlı Yar
Belki Mezarımdan Ağlar Da Geçer
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