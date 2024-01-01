Beyhan Aksoy

Yarim derdini ver bana Dermanın olayım senin Yarim derdini ver bana Dermanın olayım senin ** Bülbül gibi cemaline Aşığın olayım senin Bülbül gibi cemaline Aşığın olayım senin ** Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni ** Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin ** Can kuşunu bana uçur Aşk elinden bade içir Can kuşunu bana uçur Aşk elinden bade içir ** Hırka ile şaldan geçir Üryanın olayım senin Hırka ile şaldan geçir Üryanın olayım senin ** Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni ** Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin