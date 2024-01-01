Barışa Türkü Şarkı Sözleri
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Beyhan Aksoy
Barışa Türkü
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Bayramdan bayrama haberin gelir
Ağalar mest olmuş gönül eylerler
Tutuşmuş yüreğim yanmış oduna
Ahvalim vay olmuş şivan eylerler
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Hem pusatsız hem de üryanız aney
Niyet etme bize, bize ey ölüm
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Başına bağlamış al yeşil poşu
Şahinim tutmuyor kekliği kuşu
Zalımlar zehretmiş ekmeği aşı
Yiğitlik zay olmuş zulüm eylerler
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Hem pusatsız hem de üryanız aney
Niyet etme bize, bize ey ölüm