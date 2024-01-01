Bir Şuhi Sitemkar Şarkı Sözleri
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Beyhan Aksoy
Bir Şuhi Sitemkar
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Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde
Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde (aman amman)
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde (aman amman)
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde
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Ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde (aman amman)
Ağlar gezerim her gece, her vakt-i seherde (aman amman)
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde (aman amman)
Bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde
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Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler (aman amman)
Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler (aman amman)
Pervane dahi yanmak için nârını bekler (aman amman)
Pervane dahi yanmak için nârını bekler (aman amman)
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Sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler (aman amman)
Sevdalı gönül göz yorarak yarını bekler (aman amman)
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde (aman amman)
Bir misl-i melek, zat-ı peri hüsn-ü beşerde