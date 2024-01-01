Beyhan Aksoy

Gezsem De Gezsem de dünyanın dört bucağını Vallahi gözüme yine boş gelir Yine boş gelir ** Gönül arzu eder dostu cananı Sızlar eski yaram gözden yaş gelir Gönül arzu eder dostu cananı Sızlar eski yaram gözden yaş gelir ** El diyarı mesken olmaz insana Yürekten bağlıysa canın cananın Canın canana Hal bilmez hoyratı yar yar sararsan cana Ağustos ayında başa gış gelir Hal bilmez hoyratı yar yar sararsan cana Ağustos ayında başa gış gelir ** Haşimi birini severse gönül Diken bir gül olur bayguşla bülbül Bayguşla bülbül ** Güzel çul da giyse yar yar olur ipek tül Salınıp gezdikçe göze hoş gelir Güzel çul da giyse yar yar olur ipek tül Salınıp gezdikçe göze hoş gelir Güzel çul da giyse yar yar olur ipek tül Salınıp gezdikçe göze hoş gelir

Mendil Aldım Aman Mendil Aldım Mendil Aldım Direkten Aman Bir Yar Sevdim Bir Yar Sevdim Yürekten Aman Benden Başkasına Gönül Verirsen Aman Kolun Kopsun Kopsun Kopsun Bilekten ** Aman Mendil Aldım Mendil Aldım On Beşe Aman Yudum Serdim Yudum Serdim Güneşe Aman Senin Yarin Senin Yarin Gül İse Aman Benim Yarim Benim Yarim Menevşe