×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İlmek

İlmek Şarkı Sözleri

Beyhan Aksoy İlmek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyhan Aksoy İlmek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlmek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beyhan Aksoy

Beyhan Aksoy

İlmek

  • Gezsem De

  • Ne Zaman

  • Mercimek

  • Canım Nerede Deseler

  • Mendil Aldım

  • Ey Vay Bana

  • Yüreğim Titriyor

  • Çoktan Beri

  • Aslan Mustafa

  • Sonbahar

  • Neylemeli

  • Giderem, Karayel (Potpori)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı