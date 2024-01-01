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7/24 Dinle Türkülerle Bahar Geldi

Türkülerle Bahar Geldi Şarkı Sözleri

Beyhan Aksoy Türkülerle Bahar Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyhan Aksoy Türkülerle Bahar Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerle Bahar Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beyhan Aksoy

Beyhan Aksoy

Türkülerle Bahar Geldi

  • Yarim Derdini Ver Bana

  • Fırat

  • Yar

  • Bahar Geldi Gül Açtı

  • Fabrika Kızı

  • Nasib Olsa

  • Keklik

  • Ekin İdim Oldum Harman

  • Ağlar Da Geçer

  • Ölem Ölem

  • Dersim Halayı

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