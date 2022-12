Ay, Ay, Ay – Ay, Ay, Ay Nobody likes being played – Kimse kendisiyle oynanmasını sevmez… Beyonce, Beyonce – Beyonce, Beyonce Shakira, Shakira (hey) – Shakira, Shakira (hey) *** He said I’m worth it, his one desire – O dedi ki;ben buna değerim,onun tek arzusu I know things about ’em that you wouldn’t wanna read about – Onun hakkında senin bilmek istemeyeceğin şeyleri biliyorum.. He kissed me, his one and only, (yes) beautiful Liar – O beni öptü,o yalnızca (evet)güzel yalancı… *** Tell me how you tolerate the things that you just found out about – Söyle bana bulduğun bu şeylere nasıl müsade ettin.. You never know – Hiç bilemezsin Why are we the ones who suffer – Niye tek katlanan sadece biziz.. *** I have to let go – Bırakmak zorundayım He won’t be the one to cry – Ağlayan o almayacak Let’s not kill the karma – Haydi Karma(budizm ve hinduizm inanışı)yı öldürmeyelim (Ay) Let’s not start a fight – Haydi savaşa başlamayalım (Ay) It’s not worth the drama – Dramaya değmez For a beautiful liar – Güzel bir yalancı için Did he laugh about it – Buna güldü mü? (Oh) It’s not worth our time – Zamanımıza değmez (Oh) We can live without ’em – Onsuz yaşayabiliriz Just a beautiful liar – Sadece güzel bir yalancı I trusted him, but when I followed you, I saw you together – Ona güvenmiştim,fakat seni takip ettiğimde,sizi birlikte gördüm.. I didn’t know about you then ’till I saw you with him again – Senin hakkında hiçbirşey bilmiyordum ta ki seni tekrar onunla görene kadar I walked in on your love scene, slow dancing – Sizin aşk sahnenizden içinden yürüdüm geçtim,yavaş dansla [Beyonce] You stole everything, how can you say I did you wrong – Herşeyi çaldın,sana yanlış yaptım diye nasıl söyleyebilirsin.. You never know – Hiç bilemezsin When the pain and heartbreak’s over – Kalp kırıklığı ve acı bittiğinde I have to let go – Bırakmak zorundayım The innocence is gone – Masumluk gitti Let’s not kill the karma – Haydi Karma(budizm ve hinduizm inanışı)yı öldürmeyelim (Ay) Let’s not start a fight – Haydi savaşa başlamayalım (Ay) It’s not worth the drama – Dramaya değmez For a beautiful liar – Güzel bir yalancı için Did he laugh about it – Buna güldü mü? (Oh) It’s not worth our time – Zamanımıza değmez (Oh) We can live without ’em – Onsuz yaşayabiliriz Just a beautiful liar – Sadece güzel bir yalancı Tell me how to forgive you – Seni nasıl affedeceğimi söyle When it’s me who’s ashamed – Söyle bana nasıl affedilirsin o ben olduğumda ,utanan And I wish could free you – Ve seni özgür kılmayı dilerdim Of the hurt and the pain – Ve ümit ederim ki acıdan ve yaradan kurtulursun (Both) But the answer is simple – Fakat cevap basit He’s the one to blame – Tek suçlu o.. *** Let’s not kill the karma – Haydi Karma(budizm ve hinduizm inanışı)yı öldürmeyelim (Ay) Let’s not start a fight – Haydi savaşa başlamayalım (Ay) It’s not worth the drama – Dramaya değmez For a beautiful liar – Güzel bir yalancı için Did he laugh about it – Buna güldü mü? (Oh) It’s not worth our time – Zamanımıza değmez (Oh) We can live without ’em – Onsuz yaşayabiliriz Just a beautiful liar – Sadece güzel bir yalancı