Beautiful Liar Şarkı Sözleri
Beyonce Beautiful Liar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyonce Beautiful Liar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beautiful Liar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ay, Ay, Ay
– Ay, Ay, Ay
Nobody likes being played
– Kimse kendisiyle oynanmasını sevmez…
Beyonce, Beyonce
– Beyonce, Beyonce
Shakira, Shakira (hey)
– Shakira, Shakira (hey)
***
He said I’m worth it, his one desire
– O dedi ki;ben buna değerim,onun tek arzusu
I know things about ’em that you wouldn’t wanna read about
– Onun hakkında senin bilmek istemeyeceğin şeyleri biliyorum..
He kissed me, his one and only, (yes) beautiful Liar
– O beni öptü,o yalnızca (evet)güzel yalancı…
***
Tell me how you tolerate the things that you just found out about
– Söyle bana bulduğun bu şeylere nasıl müsade ettin..
You never know
– Hiç bilemezsin
Why are we the ones who suffer
– Niye tek katlanan sadece biziz..
***
I have to let go
– Bırakmak zorundayım
He won’t be the one to cry
– Ağlayan o almayacak
Let’s not kill the karma
– Haydi Karma(budizm ve hinduizm inanışı)yı öldürmeyelim
(Ay) Let’s not start a fight
– Haydi savaşa başlamayalım
(Ay) It’s not worth the drama
– Dramaya değmez
For a beautiful liar
– Güzel bir yalancı için
Did he laugh about it
– Buna güldü mü?
(Oh) It’s not worth our time
– Zamanımıza değmez
(Oh) We can live without ’em
– Onsuz yaşayabiliriz
Just a beautiful liar
– Sadece güzel bir yalancı
I trusted him, but when I followed you, I saw you together
– Ona güvenmiştim,fakat seni takip ettiğimde,sizi birlikte gördüm..
I didn’t know about you then ’till I saw you with him again
– Senin hakkında hiçbirşey bilmiyordum ta ki seni tekrar onunla görene kadar
I walked in on your love scene, slow dancing
– Sizin aşk sahnenizden içinden yürüdüm geçtim,yavaş dansla
[Beyonce] You stole everything, how can you say I did you wrong
– Herşeyi çaldın,sana yanlış yaptım diye nasıl söyleyebilirsin..
You never know
– Hiç bilemezsin
When the pain and heartbreak’s over
– Kalp kırıklığı ve acı bittiğinde
I have to let go
– Bırakmak zorundayım
The innocence is gone
– Masumluk gitti
Let’s not kill the karma
– Haydi Karma(budizm ve hinduizm inanışı)yı öldürmeyelim
(Ay) Let’s not start a fight
– Haydi savaşa başlamayalım
(Ay) It’s not worth the drama
– Dramaya değmez
For a beautiful liar
– Güzel bir yalancı için
Did he laugh about it
– Buna güldü mü?
(Oh) It’s not worth our time
– Zamanımıza değmez
(Oh) We can live without ’em
– Onsuz yaşayabiliriz
Just a beautiful liar
– Sadece güzel bir yalancı
Tell me how to forgive you
– Seni nasıl affedeceğimi söyle
When it’s me who’s ashamed
– Söyle bana nasıl affedilirsin o ben olduğumda ,utanan
And I wish could free you
– Ve seni özgür kılmayı dilerdim
Of the hurt and the pain
– Ve ümit ederim ki acıdan ve yaradan kurtulursun
(Both) But the answer is simple
– Fakat cevap basit
He’s the one to blame
– Tek suçlu o..
***
Let’s not kill the karma
– Haydi Karma(budizm ve hinduizm inanışı)yı öldürmeyelim
(Ay) Let’s not start a fight
– Haydi savaşa başlamayalım
(Ay) It’s not worth the drama
– Dramaya değmez
For a beautiful liar
– Güzel bir yalancı için
Did he laugh about it
– Buna güldü mü?
(Oh) It’s not worth our time
– Zamanımıza değmez
(Oh) We can live without ’em
– Onsuz yaşayabiliriz
Just a beautiful liar
– Sadece güzel bir yalancı