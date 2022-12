Yes! – Evet! It’s so crazy right now! – Şu an çok çılgınca! Most incredibly, it’s ya girl, Bee – En inanılmaz şey, bu sensin kızım, Arı It’s ya boy, young – Ya çocuk, genç ve You ready? – Hazır mısın? Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır *** Yea, history in the making, it’s so crazy right now – Evet, tarih yazılıyor, şu anda çok çılgın *** I look and stare so deep in your eyes – Gözlerine çok derin bakıyorum ve bakıyorum I touch on you more and more every time – Sana her seferinde daha fazla dokunuyorum When you leave I’m begging you not to go – Gittiğinizde gitmemeniz için yalvarıyorum. Call your name two or three times in a row – Adınızı üst üste iki veya üç kez arayın Such a funny thing for me to try to explain – Açıklamaya çalışmak benim için çok komik bir şey How I’m feeling and my pride is the one to blame – Nasıl hissettiğimi ve gururum suçlanacak biri ‘Cuz I know I don’t understand – Çünkü anlamadığımı biliyorum Just how your love your doing no one else can – Sadece aşkını nasıl yapıyorsun başka kimse yapamaz *** Got me looking so crazy right now, your love’s – Şu anda çok deli görünüyorum, aşkın Got me looking so crazy right now (in love) – Şu an (aşk o kadar çılgın görünümlü Got me ) Got me looking so crazy right now, your touch – Şu anda çok deli görünüyorum, dokunuşun Got me looking so crazy right now (your touch) – Şu anda çok deli görünüyorum (dokunuşun) Got me hoping you’ll page me right now, your kiss – Öp şu anda sayfa bana olacak umut var bana, senin Got me hoping you’ll save me right now – Beni kurtaracağını umuyordum. Looking so crazy in love’s – Aşık olmak için çok deli görünüyorsun Got me looking, got me looking so crazy in love – Beni arayan var, aşk o kadar çılgın görünümlü got me *** Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır *** When I talk to my friends so quietly – Arkadaşlarımla bu kadar sessiz konuştuğumda Who he think he is? Look at what you did to me – Kim olduğunu sanıyor? Ne yaptın bana bak They assure me, don’t even need to buy a new dress – Beni temin ederim, yeni bir elbise almaya bile gerek yok If you ain’t there ain’t nobody else to impress – Eğer orada değilsen, etkileyecek başka kimse yok The way that you know what I thought I knew – # Bildiğimi sandığım şeyi bilme şeklin # It’s the beat that my heart skips when I’m with you – Bu, seninle olduğumda kalbimin atladığı ritimdir But I still don’t understand – Ama hala anlamıyorum Just how the love your doing no one else can – Sadece nasıl aşk senin başka kimse yapamaz yapıyor *** Got me looking so crazy right now, your love’s – Şu anda çok deli görünüyorum, aşkın Got me looking so crazy right now (in love) – Şu an (aşk o kadar çılgın görünümlü Got me ) Got me looking so crazy right now, your touch – Şu anda çok deli görünüyorum, dokunuşun Got me looking so crazy right now (your touch) – Şu anda çok deli görünüyorum (dokunuşun) Got me hoping you’ll page me right now, your kiss – Öp şu anda sayfa bana olacak umut var bana, senin Got me hoping you’ll save me right now – Beni kurtaracağını umuyordum. Looking so crazy in love’s – Aşık olmak için çok deli görünüyorsun Got me looking, got me looking so crazy in love – Beni arayan var, aşk o kadar çılgın görünümlü got me *** Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır *** I’m looking so crazy in love’s – Aşık olmak için çok deli görünüyorum Got me looking, got me looking so crazy in love – Beni arayan var, aşk o kadar çılgın görünümlü got me *** Check it, let’s go – Check it, Hadi gidelim. Young Hov y’all know when the flow is loco – Genç Hov hepiniz akışın ne zaman loco olduğunu biliyorsunuz Young B and the R-O-C, uh oh, (oh) – Genç B ve R-O-C, uh oh, (oh) Ol’ G, big homie, the one and only – Ol ‘ G, büyük dostum, tek ve tek Stick bony, but the pocket is fat like Tony, Soprano (oh no) – Sopa kemikli, ama cep Tony, Soprano gibi şişman (oh hayır) *** The ROC handle like Van Axel – Van Axel gibi ROC kolu I shake phoneys man, You can’t get next to – Ben phoneys adam sallamak, sen yanına alamaz The genuine article I go I do not sing though – Gerçek bir makaleye gidiyorum ama şarkı söylemiyorum I sling though, If anything I bling yo – Ben sling olsa da, eğer bir şey ben bling yo *** A star like Ringo, war like a green beret – Ringo gibi bir yıldız, yeşil bir bere gibi savaş You crazy? Bring ya whole set – Deli misin? Bütün seti getir. Jay-Z in the range, crazy and deranged – Jay-Z aralığında, çılgın ve çılgın They can’t figure them out they like hey is he insane (oh no) – Onları anlayamıyorlar, hey, o deli mi (oh hayır) *** Yes sir I’m cut from a different cloth – Evet efendim, farklı bir kumaştan kesildim. My texture is the best fur, chinchilla – Dokum en iyi kürk, chinchilla (Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no) – (Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır) Been dealing with chain smokers – Zincir sigara içenler ile uğraşıyorum But how you think I got the name Hova? – Ama Hova adını nasıl aldığımı sanıyorsun? *** (Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no) – (Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır) I been realer the game’s over – Daha gerçekçi oldum oyun bitti (Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no) – (Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır) Fall back young, ever since the label changed over – Etiket değiştiğinden beri genç ol (Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no) – (Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır) To platinum the game’s been wrap, One – Platin için oyun sarıldı, bir *** Got me looking, so crazy, my baby – Bakmamı sağladı, çok çılgın, bebeğim I’m not myself, lately I’m foolish, I don’t do this – Ben kendim değilim, son zamanlarda aptalım, bunu yapmıyorum I’ve been playing myself, baby I don’t care – Kendim oynuyorum, bebeğim umurumda değil ‘Cuz your love’s got the best of me – Çünkü aşkın benden daha iyi And baby you’re making a fool of me – Ve bebeğim beni aptal yerine koyuyorsun You got me sprung and I don’t care who sees – Beni kandırdın ve kimin gördüğü umurumda değil ‘Cuz baby you got me, you got me, so crazy baby – Çünkü bebeğim beni yakaladın, beni yakaladın, çok çılgın bebeğim HEY! – HEY! *** Got me looking so crazy right now, your love’s – Şu anda çok deli görünüyorum, aşkın Got me looking so crazy right now (in love) – Şu an (aşk o kadar çılgın görünümlü Got me ) Got me looking so crazy right now, your touch – Şu anda çok deli görünüyorum, dokunuşun Got me looking so crazy right now (your touch) – Şu anda çok deli görünüyorum (dokunuşun) Got me hoping you’ll page me right now, your kiss – Öp şu anda sayfa bana olacak umut var bana, senin Got me hoping you’ll save me right now – Beni kurtaracağını umuyordum. Looking so crazy in love’s – Aşık olmak için çok deli görünüyorsun Got me looking, got me looking so crazy in love – Beni arayan var, aşk o kadar çılgın görünümlü got me *** Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır *** Got me looking so crazy right now, your love’s – Şu anda çok deli görünüyorum, aşkın Got me looking so crazy right now (in love) – Şu an (aşk o kadar çılgın görünümlü Got me ) Got me looking so crazy right now, your touch – Şu anda çok deli görünüyorum, dokunuşun Got me looking so crazy right now (your touch) – Şu anda çok deli görünüyorum (dokunuşun) Got me hoping you’ll page me right now, your kiss – Öp şu anda sayfa bana olacak umut var bana, senin Got me hoping you’ll save me right now – Beni kurtaracağını umuyordum. Looking so crazy in love’s – Aşık olmak için çok deli görünüyorsun Got me looking, got me looking so crazy in love – Beni arayan var, aşk o kadar çılgın görünümlü got me *** Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no – Uh oh, uh oh, uh oh, oh hayır hayır Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no