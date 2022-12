Bass – Bas (Uh) – (Ah) Hi-hat – Hi (Uh) – (Ah) 808 – 808 (Uh) – (Ah) Jay – Alakarga (Uh-huh, ready, uh-huh) – (Uh-huh, hazır, uh-huh) Let’s go get ’em – Gidip onları alalım. (Uh-huh) – (Uh-huh) C’mon – Hadi *** I used to run base like Juan Pierre – Juan Pierre gibi üssü yönetirdim. Now I run the bass, hi-hat, and the snare – Şimdi bas, hi-hat ve trampeti çalıştırıyorum. I used to bag girls like Birkin Bags – Birkin Çantaları gibi kızları torbalardım. Now I bag B – Şimdi B ısıracağım (Boy, you hurtin’ that) – (Evlat, canını yakıyorsun) *** Brooklyn Bay, where they birthed me at – Brooklyn Körfezi, beni doğurdukları yer Now I be everywhere, the nerve of rap – Şimdi her yerdeyim, rapin siniri The audacity to have me whippin’ curtains back – Perdeleri kırbaçlamama küstahlık Me and B, she about to sting, stand back – Ben ve B, sokacak, geri çekilin. *** Baby, seems like everywhere I go, I see you – Bebeğim, gittiğim her yerde seni görüyorum. From your eyes, your smile, it’s like I breathe you – Gözlerinden, gülüşünden, sanki seni soluyorum Helplessly I reminisce, don’t want to – Çaresizce anıyorum, istemiyorum Compare nobody to you – Seninle kimseyi kıyaslama *** Boy, I try to catch myself, but I’m out of control – Kendimi yakalamaya çalışıyorum ama kontrolden çıktım. Your sexiness is so appealing, I can’t let it go – Cinselliğin o kadar çekici ki, gitmesine izin veremem. *** Know that I can’t get over you – Seni unutamayacağımı biliyorum. ‘Cause everything I see is you – Çünkü gördüğüm her şey sensin. And I don’t want no substitute – Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok Baby, I swear it’s déjà vu – Bebeğim, yemin ederim dejavu *** Know that I can’t get over you – Seni unutamayacağımı biliyorum. ‘Cause everything I see is you – Çünkü gördüğüm her şey sensin. And I don’t want no substitute – Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok Baby, I swear it’s déjà vu – Bebeğim, yemin ederim dejavu *** Seeing things that I know can’t be, am I dreaming? – Olamayacağını bildiğim şeyleri görmek, rüya mı görüyorum? When I saw you walking past me, almost called your name – Seni yanımdan geçerken gördüğümde neredeyse adını söylüyordum. Got a better glimpse and then I looked away – Daha iyi bir bakış attım ve sonra uzaklara baktım It’s like I’m losing it – Sanki kaybediyor gibiyim. *** Boy, I try to catch myself but I’m out of control – Kendimi yakalamaya çalışıyorum ama kontrolden çıktım. Your sexiness is so appealing, I can’t let it go – Cinselliğin o kadar çekici ki, gitmesine izin veremem. *** Know that I can’t get over you – Seni unutamayacağımı biliyorum. ‘Cause everything I see is you – Çünkü gördüğüm her şey sensin. And I don’t want no substitute – Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok Baby, I swear it’s déjà vu – Bebeğim, yemin ederim dejavu *** Know that I can’t get over you – Seni unutamayacağımı biliyorum. ‘Cause everything I see is you – Çünkü gördüğüm her şey sensin. And I don’t want no substitute – Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok Baby, I swear it’s déjà vu – Bebeğim, yemin ederim dejavu *** Yes, Hova’s flow so unusual – Evet, Hova’nın akışı çok sıradışı Baby girl, you should already know – Bebeğim, zaten bilmelisin. It’s H-O, light up the dro’ – Bu H-O, dro’yu yak’ ‘Cause you gon’ need help tryna study my bounce – Çünkü zıplamamı incelemek için yardıma ihtiyacın olacak. Flow, blow, what’s the difference? – Akış, darbe, ne fark eder? One, you take in vein, while the other you sniffin’ – Biri damardan alıyor, diğeri kokluyorsun. It’s still dope, po-po try to convict him – Hala uyuşturucu, po – po onu mahkum etmeye çalış That’s a no-go, my dough keep the scales, tipping – Bu bir hayır, hamurum teraziyi koruyor, devriliyor Like 4-4’s, like I’m from the H-O-U-S-T-O-N – 4-4’ler gibi, sanki ben H-O-U-S-T-O-N’denmişim gibi Blow wind, so Chicago of him – Rüzgar esiyor, bu yüzden Chicago ondan Is he the best ever? That’s the argu-a-ment – En iyisi mi? Bu bl21-bir-ment I don’t make the list, don’t be mad at me – Listeye girmiyorum, bana kızma. I just make the hits, like a factory – Sadece fabrika gibi vuruyorum. I’m just one-to-one, nothin’ after me – Ben sadece bire bir, peşimde hiçbir şeyim yok. No déjà vu, just me and my, oh – Dejavu yok, sadece ben ve benim, oh *** Baby, I can’t go anywhere – Bebeğim, hiçbir yere gidemem. Without thinking that you’re there – Orada olduğunu düşünmeden Seems like you’re everywhere, it’s true – Her yerdesin gibi görünüyor, bu doğru Gotta be having déjà vu – Deja vu sahip olmak Gotta *** ‘Cause in my mind, I want you here – Çünkü aklımda, seni burada istiyorum. Get on the next plane, I don’t care – Bir sonraki uçağa bin, umurumda değil. Is it because I’m missing you – Seni özlediğim için mi? That I’m having déjà vu? – Dejavu mu geçiriyorum? *** Boy, I try to catch myself, but I’m out of control – Kendimi yakalamaya çalışıyorum ama kontrolden çıktım. 