Bass
– Bas
(Uh)
– (Ah)
Hi-hat
– Hi
(Uh)
– (Ah)
808
– 808
(Uh)
– (Ah)
Jay
– Alakarga
(Uh-huh, ready, uh-huh)
– (Uh-huh, hazır, uh-huh)
Let’s go get ’em
– Gidip onları alalım.
(Uh-huh)
– (Uh-huh)
C’mon
– Hadi
***
I used to run base like Juan Pierre
– Juan Pierre gibi üssü yönetirdim.
Now I run the bass, hi-hat, and the snare
– Şimdi bas, hi-hat ve trampeti çalıştırıyorum.
I used to bag girls like Birkin Bags
– Birkin Çantaları gibi kızları torbalardım.
Now I bag B
– Şimdi B ısıracağım
(Boy, you hurtin’ that)
– (Evlat, canını yakıyorsun)
***
Brooklyn Bay, where they birthed me at
– Brooklyn Körfezi, beni doğurdukları yer
Now I be everywhere, the nerve of rap
– Şimdi her yerdeyim, rapin siniri
The audacity to have me whippin’ curtains back
– Perdeleri kırbaçlamama küstahlık
Me and B, she about to sting, stand back
– Ben ve B, sokacak, geri çekilin.
***
Baby, seems like everywhere I go, I see you
– Bebeğim, gittiğim her yerde seni görüyorum.
From your eyes, your smile, it’s like I breathe you
– Gözlerinden, gülüşünden, sanki seni soluyorum
Helplessly I reminisce, don’t want to
– Çaresizce anıyorum, istemiyorum
Compare nobody to you
– Seninle kimseyi kıyaslama
***
Boy, I try to catch myself, but I’m out of control
– Kendimi yakalamaya çalışıyorum ama kontrolden çıktım.
Your sexiness is so appealing, I can’t let it go
– Cinselliğin o kadar çekici ki, gitmesine izin veremem.
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Seeing things that I know can’t be, am I dreaming?
– Olamayacağını bildiğim şeyleri görmek, rüya mı görüyorum?
When I saw you walking past me, almost called your name
– Seni yanımdan geçerken gördüğümde neredeyse adını söylüyordum.
Got a better glimpse and then I looked away
– Daha iyi bir bakış attım ve sonra uzaklara baktım
It’s like I’m losing it
– Sanki kaybediyor gibiyim.
***
Boy, I try to catch myself but I’m out of control
– Kendimi yakalamaya çalışıyorum ama kontrolden çıktım.
Your sexiness is so appealing, I can’t let it go
– Cinselliğin o kadar çekici ki, gitmesine izin veremem.
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Yes, Hova’s flow so unusual
– Evet, Hova’nın akışı çok sıradışı
Baby girl, you should already know
– Bebeğim, zaten bilmelisin.
It’s H-O, light up the dro’
– Bu H-O, dro’yu yak’
‘Cause you gon’ need help tryna study my bounce
– Çünkü zıplamamı incelemek için yardıma ihtiyacın olacak.
Flow, blow, what’s the difference?
– Akış, darbe, ne fark eder?
One, you take in vein, while the other you sniffin’
– Biri damardan alıyor, diğeri kokluyorsun.
It’s still dope, po-po try to convict him
– Hala uyuşturucu, po – po onu mahkum etmeye çalış
That’s a no-go, my dough keep the scales, tipping
– Bu bir hayır, hamurum teraziyi koruyor, devriliyor
Like 4-4’s, like I’m from the H-O-U-S-T-O-N
– 4-4’ler gibi, sanki ben H-O-U-S-T-O-N’denmişim gibi
Blow wind, so Chicago of him
– Rüzgar esiyor, bu yüzden Chicago ondan
Is he the best ever? That’s the argu-a-ment
– En iyisi mi? Bu bl21-bir-ment
I don’t make the list, don’t be mad at me
– Listeye girmiyorum, bana kızma.
I just make the hits, like a factory
– Sadece fabrika gibi vuruyorum.
I’m just one-to-one, nothin’ after me
– Ben sadece bire bir, peşimde hiçbir şeyim yok.
No déjà vu, just me and my, oh
– Dejavu yok, sadece ben ve benim, oh
***
Baby, I can’t go anywhere
– Bebeğim, hiçbir yere gidemem.
Without thinking that you’re there
– Orada olduğunu düşünmeden
Seems like you’re everywhere, it’s true
– Her yerdesin gibi görünüyor, bu doğru
Gotta be having déjà vu
– Deja vu sahip olmak Gotta
***
‘Cause in my mind, I want you here
– Çünkü aklımda, seni burada istiyorum.
Get on the next plane, I don’t care
– Bir sonraki uçağa bin, umurumda değil.
Is it because I’m missing you
– Seni özlediğim için mi?
That I’m having déjà vu?
– Dejavu mu geçiriyorum?
***
Boy, I try to catch myself, but I’m out of control
– Kendimi yakalamaya çalışıyorum ama kontrolden çıktım.
Your sexiness is so appealing, I can’t let it go
– Cinselliğin o kadar çekici ki, gitmesine izin veremem.
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu
***
Know that I can’t get over you
– Seni unutamayacağımı biliyorum.
‘Cause everything I see is you
– Çünkü gördüğüm her şey sensin.
And I don’t want no substitute
– Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
Baby, I swear it’s déjà vu
– Bebeğim, yemin ederim dejavu