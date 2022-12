I’m a diva, hey – Diva yapıyorum I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım. I’m a, I’m a, a diva, hey – Bir ben, bir diva yapıyorum I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım. I’m a, I’m a, a diva, hey – Bir ben, bir diva yapıyorum I’m a, I’m a – Ben bir, ben bir Na, na, na, diva is a female version of a hustla – Na, na, na, diva bir hustla’nın kadın versiyonudur Of a hustla, of a, of a hustla – Bir hustla, bir hustla, bir hustla Na, na, na, diva is a female version of a hustla – Na, na, na, diva bir hustla’nın kadın versiyonudur Of a hustla, of a, of a hustla – Bir hustla, bir hustla, bir hustla *** Stop the track, let me state facts – Parkuru durdurun, gerçekleri belirtmeme izin verin. I told you give me a minute and I’ll be right back – Bana bir dakika ver, hemen dönerim dedim. Fifty million round the world – Dünya çapında elli milyon And they said that I couldn’t get it – Ve alamadığımı söylediler. I done got so sick and filthy with Benji’s, I can’t spend – Benji’lere o kadar hasta ve pis davrandım ki harcayamam. How you gone be talkin’ shit? – Nasıl oldu da saçmaladın? You act like I just got up in it – Sen sadece kalktım Been the number one diva in this game for a minute – Bir dakikalığına bu oyunda bir numaralı diva oldum I know you read the paper – Gazeteyi okuduğunu biliyorum. The one that they call a queen – Kraliçe dedikleri Every radio round the world know me – Dünyadaki her radyo beni tanıyor ‘Cause that’s where I be – Çünkü O nereye ben *** I’m a, a diva, hey – Ben bir diva’yım. I’m a, I’m a, a diva, hey – Bir ben, bir diva yapıyorum I’m a, I’m a, a diva, hey – Bir ben, bir diva yapıyorum I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım. I’m a, I’m a, a diva, hey – Bir ben, bir diva yapıyorum I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım. I’m a, I’m a, a diva, hey – Bir ben, bir diva yapıyorum I’m a, I’m a – Ben bir, ben bir Na, na, na, diva is a female version of a hustla – Na, na, na, diva bir hustla’nın kadın versiyonudur Of a hustla, of a, of a hustla – Bir hustla, bir hustla, bir hustla Na, na, na, diva is a female version of a hustla – Na, na, na, diva bir hustla’nın kadın versiyonudur Of a hustla, of a, of a hustla – Bir hustla, bir hustla, bir hustla *** When he pull up, wanna pop my hood up – Yukarı çekince, kaputumu açmak ister misin Bet he better have a six pack in the cooler – Bahse girerim soğutucuda altı paketi olsa iyi olur. Getting money, divas getting money – Para almak, divalar para almak If you ain’t getting money then you ain’t got nothing for me – Eğer para almıyorsan benim için hiçbir şeyin yok demektir. Tell me somethin’ where your boss at? – Söylesene patronun nerede? Where my ladies up in there that like to talk back – Oradaki hanımlarımın cevap vermeyi sevdiği yer I wanna see her, I’d like to meet cha – Onu görmek istiyorum, cha ile tanışmak istiyorum. What you said, she ain’t no diva – Ne dedin, o diva değil. *** Take it to another level, no passengers on my plane – Başka bir seviyeye geç, uçağımda yolcu yok. *** This is a stick up, stick up – Bu bir sopa, sopa I need them bags, uh, that money – Çantalara ihtiyacım var, o paraya. A stick up, stick up – Bir sopa yukarı, sopa yukarı You see them ask, where that money? – Sor onlara, o paranın nereden gördün mü? Na, na, na, diva is a female version of a hustla – Na, na, na, diva bir hustla’nın kadın versiyonudur Of a hustla, of a, of a hustla – Bir hustla, bir hustla, bir hustla Na, na, na, diva is a female version of a hustla – Na, na, na, diva bir hustla’nın kadın versiyonudur Of a hustla, of a, of a hustla – Bir hustla, bir hustla, bir hustla I’m a, a diva, I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım, ben bir divayım, ben bir divayım I’m a, I’m a, a diva, I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım, ben bir divayım, ben bir divayım I’m a, I’m a, a diva, I’m a, I’m a, a diva – Ben bir divayım, ben bir divayım, ben bir divayım I’m a, I’m a, a diva, I’m a, I’m a, a diva, hey – Ben bir divayım, ben bir divayım, ben bir divayım, hey