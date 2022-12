Remember those walls I built – inşa ettiğim tüm duvarları hatırla Well Baby they are turning down – pekala bebeğim, hepsi yıkılıyor şimdi And they didnt even put up a fight – hatta kavgaya karşı koymadılar bile They didnt even make a sound – hatta ses bile çıkarmadılar *** I found a way to let you in – senin içeri girmen için yeni bir yol buldumm But I never really had a doubt – ama gerçekten hiç bir kuşkum yok Standing in the light of your halo – senin ışık halkanın ışığında durmaktan. I got my angel now – şimdi kendi meleğime sahibim Its Ive been awaken – uyanıyormuşum gibi (farkına varıyormuşum gibi) Every rule I had to break – kırmak zorunda olduğum her kural Its the risk that Im taking – aldığım risktir I aint never gonna shut you out – ama asla seni dışarıda bırakmayacağım Every Im looking now – şimdi baktığım her yerde Im surrounded by your embrace – senin kucaklamanla sarmalandım Baby I can see your halo – bebeğim senin ışık halkanı görebiliyorum You know youre my saving grace – sen benim huzurumu (mutluluğumu) koruyorsun Youre everything I needmore – sen ihtiyacım olan her şey ve bundan daha fazlasısın Its written all over your face – hepsi senin yüzünde yazıyor Baby I can feel your halo – bebeğim ışık halkanı hissedebiliyorum *** Pray wont fade away – dua ediyorum gözden kaybolmasın diye I can do your halo – senin ışık halkana hizmet edebilirm I can see your halo – senin ışık halkanı görebiliyorum I can be your halo – senin ışık halkan olabilirim I can see your halo – senin ışık halkanı görebiliyorum Hit me a ray of sun – bana güneş ışıkları gibi ulaştın Burning through my darkness night – karanlık gecem boyunca yandın Youre the only one that I want – sen benim ihtiyacım olan tek şeysin I got addicted to your love – senin aşkına bağımlı oldum I swore Id never fall again – yemin ettim bir daha çökmeyeceğim diye But this dont even feel falling – ama bu çökmeye (düşmeye) bile benzemiyordu *** Gravity camed again – yerçekimi tekrardan belirdi To pull me back to the ground again – beni yeniden yeryüzüne döndürmek için … Its Ive been awaken – uyanıyormuşum gibi (farkına varıyormusum gibi) Every rule I had to break – kırmak zorunda olduğum her kural Its the risk that Im taking – aldığım risktir I aint never gonna shut you out – ama asla seni dışarıda bırakmayacağım Every Im looking now – şimdi baktığım her yerde Im surrounded by your embrace – senin kucaklamanla sarmalandım *** Baby I can see your halo – bebeğim senin ışık halkanı görebiliyorum You know youre my saving grace – sen benim huzurumu (mutluluğumu) koruyorsun Youre everything I needmore – sen ihtiyacım olan her şey ve bundan daha fazlasısın Its written all over your face – hepsi senin yüzünde yazıyor Baby I can feel your halo – bebegim ışık halkanı hissedebiliyorum Pray wont fade away – dua ediyorum gözden kaybolmasın diye I can do your halo – senin ışık halkana hizmet edebilirm I can see your halo – senin ışık halkanı görebiliyorum I can be your halo – senin ışık halkan olabilirm I can see your halo; – senin ışık halkanı görebiliyorum