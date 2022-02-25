Halo Şarkı Sözleri
Beyonce Halo şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyonce Halo şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Halo sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Remember those walls I built
– inşa ettiğim tüm duvarları hatırla
Well Baby they are turning down
– pekala bebeğim, hepsi yıkılıyor şimdi
And they didnt even put up a fight
– hatta kavgaya karşı koymadılar bile
They didnt even make a sound
– hatta ses bile çıkarmadılar
***
I found a way to let you in
– senin içeri girmen için yeni bir yol buldumm
But I never really had a doubt
– ama gerçekten hiç bir kuşkum yok
Standing in the light of your halo
– senin ışık halkanın ışığında durmaktan.
I got my angel now
– şimdi kendi meleğime sahibim
Its Ive been awaken
– uyanıyormuşum gibi (farkına varıyormuşum gibi)
Every rule I had to break
– kırmak zorunda olduğum her kural
Its the risk that Im taking
– aldığım risktir
I aint never gonna shut you out
– ama asla seni dışarıda bırakmayacağım
Every Im looking now
– şimdi baktığım her yerde
Im surrounded by your embrace
– senin kucaklamanla sarmalandım
Baby I can see your halo
– bebeğim senin ışık halkanı görebiliyorum
You know youre my saving grace
– sen benim huzurumu (mutluluğumu) koruyorsun
Youre everything I needmore
– sen ihtiyacım olan her şey ve bundan daha fazlasısın
Its written all over your face
– hepsi senin yüzünde yazıyor
Baby I can feel your halo
– bebeğim ışık halkanı hissedebiliyorum
***
Pray wont fade away
– dua ediyorum gözden kaybolmasın diye
I can do your halo
– senin ışık halkana hizmet edebilirm
I can see your halo
– senin ışık halkanı görebiliyorum
I can be your halo
– senin ışık halkan olabilirim
I can see your halo
– senin ışık halkanı görebiliyorum
Hit me a ray of sun
– bana güneş ışıkları gibi ulaştın
Burning through my darkness night
– karanlık gecem boyunca yandın
Youre the only one that I want
– sen benim ihtiyacım olan tek şeysin
I got addicted to your love
– senin aşkına bağımlı oldum
I swore Id never fall again
– yemin ettim bir daha çökmeyeceğim diye
But this dont even feel falling
– ama bu çökmeye (düşmeye) bile benzemiyordu
***
Gravity camed again
– yerçekimi tekrardan belirdi
To pull me back to the ground again
– beni yeniden yeryüzüne döndürmek için …
Its Ive been awaken
– uyanıyormuşum gibi (farkına varıyormusum gibi)
Every rule I had to break
– kırmak zorunda olduğum her kural
Its the risk that Im taking
– aldığım risktir
I aint never gonna shut you out
– ama asla seni dışarıda bırakmayacağım
Every Im looking now
– şimdi baktığım her yerde
Im surrounded by your embrace
– senin kucaklamanla sarmalandım
***
Baby I can see your halo
– bebeğim senin ışık halkanı görebiliyorum
You know youre my saving grace
– sen benim huzurumu (mutluluğumu) koruyorsun
Youre everything I needmore
– sen ihtiyacım olan her şey ve bundan daha fazlasısın
Its written all over your face
– hepsi senin yüzünde yazıyor
Baby I can feel your halo
– bebegim ışık halkanı hissedebiliyorum
Pray wont fade away
– dua ediyorum gözden kaybolmasın diye
I can do your halo
– senin ışık halkana hizmet edebilirm
I can see your halo
– senin ışık halkanı görebiliyorum
I can be your halo
– senin ışık halkan olabilirm
I can see your halo;
– senin ışık halkanı görebiliyorum