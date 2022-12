All the single ladies, all the single ladies – Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar All the single ladies, all the single ladies – Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar All the single ladies, all the single ladies – Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar All the single ladies – Tüm bekar bayanlar *** Now put your hands up – Şimdi ellerini kaldır Up in the club, we just broke up – Kulüpte, yeni ayrıldık. I’m doing my own little thing – Kendi küçük şeyimi yapıyorum. Decided to dip and now you wanna trip – Dalmaya karar verdim ve şimdi gezmek istiyorsun. Cause another brother noticed me – Çünkü başka bir kardeşim beni fark etti. *** I’m up on him, he up on me – Ben onun peşindeyim, o benim peşimde Don’t pay him any attention – Ona aldırış etme Just cried my tears, for three good years – Sadece gözyaşlarımı ağladım, üç güzel yıl boyunca Ya can’t be mad at me – Ya bana kızgın olamaz *** Cause if you liked it then you should have put a ring on it – Eğer onu sevdiysen parmağına yüzüğü takman gerekirdi neden If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Don’t be mad once you see that he want it – İstediğini gördüğünde kızma. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh – Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh *** Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh – Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh If you liked it then you should have put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalıydın. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Don’t be mad once you see that he want it – İstediğini gördüğünde kızma. *** If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. I got gloss on my lips, a man on my hips – Dudaklarımda parlaklık var, kalçalarımda bir adam Got me tighter in my Dereon jeans – Dereon kotumla beni sıktı. Acting up, drink in my cup – Harekete geçiyorum, bardağımda içiyorum. *** I can care less what you think – Takmıyorum ne düşünüyorsun I need no permission, did I mention – İzne ihtiyacım yok, bahsetmiş miydim? Don’t pay him any attention – Ona aldırış etme Cause you had your turn and now you gonna learn – Çünkü sıra sende ve şimdi öğreneceksin *** What it really feels like to miss me – Beni özlemek nasıl bir duygu Cause if you liked it then you should have put a ring on it – Eğer onu sevdiysen parmağına yüzüğü takman gerekirdi neden If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Don’t be mad once you see that he want it – İstediğini gördüğünde kızma. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. *** Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh – Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh If you liked it then you should have put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalıydın. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Don’t be mad once you see that he want it – İstediğini gördüğünde kızma. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. *** Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh – Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh *** Don’t treat me to the things of the world – Bana dünya şeyleriyle davranma. I’m not that kind of girl – O tarz bir kız değilim Your love is what I prefer, what I deserve – Senin aşkın benim tercih ettiğim, hak ettiğim şey Here’s a man that makes me then takes me – İşte beni zorlayan ve sonra götüren bir adam. And delivers me to a destiny, to infinity and beyond – Ve beni bir kadere, sonsuzluğa ve ötesine ulaştırır Pull me into your arms, say I’m the one you own – Beni kollarına çek, sahip olduğun kişi olduğumu söyle If you don’t, you’ll be alone – Yapmazsan, yalnız kalacaksın. And like a ghost Ill be gone – Ve bir hayalet gibi gitmiş olacağım *** All the single ladies, all the single ladies – Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar All the single ladies, all the single ladies – Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar All the single ladies, all the single ladies – Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar All the single ladies – Tüm bekar bayanlar Now put your hands up, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh – Şimdi ellerini kaldır, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh *** Cause if you liked it then you should have put a ring on it – Eğer onu sevdiysen parmağına yüzüğü takman gerekirdi neden If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Don’t be mad once you see that he want it – İstediğini gördüğünde kızma. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Oh, oh, oh – Oh, oh, oh *** If you liked it then you should have put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalıydın. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Don’t be mad once you see that he want it – İstediğini gördüğünde kızma. If you liked it then you shoulda put a ring on it – Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın. Oh, oh, oh