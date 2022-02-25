All the single ladies, all the single ladies
– Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar
All the single ladies, all the single ladies
– Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar
All the single ladies, all the single ladies
– Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar
All the single ladies
– Tüm bekar bayanlar
***
Now put your hands up
– Şimdi ellerini kaldır
Up in the club, we just broke up
– Kulüpte, yeni ayrıldık.
I’m doing my own little thing
– Kendi küçük şeyimi yapıyorum.
Decided to dip and now you wanna trip
– Dalmaya karar verdim ve şimdi gezmek istiyorsun.
Cause another brother noticed me
– Çünkü başka bir kardeşim beni fark etti.
***
I’m up on him, he up on me
– Ben onun peşindeyim, o benim peşimde
Don’t pay him any attention
– Ona aldırış etme
Just cried my tears, for three good years
– Sadece gözyaşlarımı ağladım, üç güzel yıl boyunca
Ya can’t be mad at me
– Ya bana kızgın olamaz
***
Cause if you liked it then you should have put a ring on it
– Eğer onu sevdiysen parmağına yüzüğü takman gerekirdi neden
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Don’t be mad once you see that he want it
– İstediğini gördüğünde kızma.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh
– Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh
***
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh
– Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o-ohh
If you liked it then you should have put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalıydın.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Don’t be mad once you see that he want it
– İstediğini gördüğünde kızma.
***
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
I got gloss on my lips, a man on my hips
– Dudaklarımda parlaklık var, kalçalarımda bir adam
Got me tighter in my Dereon jeans
– Dereon kotumla beni sıktı.
Acting up, drink in my cup
– Harekete geçiyorum, bardağımda içiyorum.
***
I can care less what you think
– Takmıyorum ne düşünüyorsun
I need no permission, did I mention
– İzne ihtiyacım yok, bahsetmiş miydim?
Don’t pay him any attention
– Ona aldırış etme
Cause you had your turn and now you gonna learn
– Çünkü sıra sende ve şimdi öğreneceksin
***
What it really feels like to miss me
– Beni özlemek nasıl bir duygu
Cause if you liked it then you should have put a ring on it
– Eğer onu sevdiysen parmağına yüzüğü takman gerekirdi neden
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Don’t be mad once you see that he want it
– İstediğini gördüğünde kızma.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
***
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
– Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
If you liked it then you should have put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalıydın.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Don’t be mad once you see that he want it
– İstediğini gördüğünde kızma.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
***
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
– Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
***
Don’t treat me to the things of the world
– Bana dünya şeyleriyle davranma.
I’m not that kind of girl
– O tarz bir kız değilim
Your love is what I prefer, what I deserve
– Senin aşkın benim tercih ettiğim, hak ettiğim şey
Here’s a man that makes me then takes me
– İşte beni zorlayan ve sonra götüren bir adam.
And delivers me to a destiny, to infinity and beyond
– Ve beni bir kadere, sonsuzluğa ve ötesine ulaştırır
Pull me into your arms, say I’m the one you own
– Beni kollarına çek, sahip olduğun kişi olduğumu söyle
If you don’t, you’ll be alone
– Yapmazsan, yalnız kalacaksın.
And like a ghost Ill be gone
– Ve bir hayalet gibi gitmiş olacağım
***
All the single ladies, all the single ladies
– Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar
All the single ladies, all the single ladies
– Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar
All the single ladies, all the single ladies
– Tüm bekar bayanlar, tüm bekar bayanlar
All the single ladies
– Tüm bekar bayanlar
Now put your hands up, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
– Şimdi ellerini kaldır, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
***
Cause if you liked it then you should have put a ring on it
– Eğer onu sevdiysen parmağına yüzüğü takman gerekirdi neden
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Don’t be mad once you see that he want it
– İstediğini gördüğünde kızma.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Oh, oh, oh
– Oh, oh, oh
***
If you liked it then you should have put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalıydın.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Don’t be mad once you see that he want it
– İstediğini gördüğünde kızma.
If you liked it then you shoulda put a ring on it
– Eğer hoşuna gittiyse, üzerine bir yüzük takmalısın.
Oh, oh, oh