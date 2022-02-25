Sweet Dreams Şarkı Sözleri
Beyonce Sweet Dreams şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyonce Sweet Dreams şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sweet Dreams sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Turn the lights on!
– Işıkları aç!
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Every night I rush to my bed
– Her gece yatağıma koşuyorum
With hopes that maybe I’ll get a chance to see you
– Belki de görmek için bir şans alırsınız umutları ile
When I close my eyes I’m going out of my head
– Gözlerimi kapadığımda kafamdan çıkıyorum.
Lost in a fairytale, can you hold my hands and be my guide?
– Bir peri masalında kayboldum, ellerimi tutup REHBERİM olabilir misin?
***
Clouds filled with stars cover your skies
– Yıldızlarla dolu bulutlar gökyüzünü kaplar
And I hope it rains; you’re the perfect lullaby
– Ve umarım yağmur yağar; sen mükemmel bir ninnisin
What kind of dream is this?
– Rüya bu ne biçim?
***
You could be a sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin
Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on)
– Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç)
Sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı rüya mı güzel bir kabus mu
Somebody pinch me
– Biri beni çimdiklesin
Your love’s too good to be true (turn the lights on)
– Aşkın gerçek olamayacak kadar iyi (ışıkları aç)
My guilty pleasure, I ain’t going nowhere
– Benim suçlu zevkim, hiçbir yere gitmiyorum
Baby ‘long as you’re here, I’ll be floating on air, cause you’re mine
– Bebeğim, burada olduğun sürece, havada uçacağım, çünkü sen benimsin.
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin
Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on)
– Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç)
***
I mention you when I say my prayers
– Dualarımı söylerken senden söz ediyorum.
I wrap you around all of my thoughts
– Seni tüm düşüncelerimin etrafına sarıyorum
Boy you’re my temporary high
– Oğlum sen benim geçici kafamsın.
I wish that when I wake up you’re there
– Keşke uyandığımda orada olsaydın.
To wrap your arms around me for real
– Kollarını bana sarmak için
And tell me you’ll stay by side
– Ve bana yanında kalacağını söyle.
***
Clouds filled with stars cover your skies (cover your skies)
– Yıldızlarla dolu bulutlar gökyüzünü kaplar (gökyüzünü kaplar)
And I hope it rains, you’re the perfect lullaby
– Ve umarım yağmur yağar, sen mükemmel bir ninnisin
What kind of dream is this?
– Rüya bu ne biçim?
***
You could be a sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin
Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on)
– Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç)
Sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı rüya mı güzel bir kabus mu
Somebody pinch me
– Biri beni çimdiklesin
Your love’s too good to be true (turn the lights on)
– Aşkın gerçek olamayacak kadar iyi (ışıkları aç)
My guilty pleasure, I ain’t going nowhere
– Benim suçlu zevkim, hiçbir yere gitmiyorum
Baby ‘long as you’re here, I’ll be floating on air, ’cause you’re mine
– Bebeğim, burada olduğun sürece, havada uçacağım çünkü sen benimsin.
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin
Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on)
– Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç)
***
Tattoo your name across my heart
– Adını kalbime dövme yap.
So it will remain
– Bu yüzden kalacak
Not even death could make us part
– Ölüm bile bizi parçalayamaz.
What kind of dream is this?
– Rüya bu ne biçim?
***
You could be a sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin
Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on)
– Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç)
Sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı rüya mı güzel bir kabus mu
Somebody pinch me
– Biri beni çimdiklesin
Your love’s too good to be true (turn the lights on)
– Aşkın gerçek olamayacak kadar iyi (ışıkları aç)
My guilty pleasure, I ain’t going nowhere
– Benim suçlu zevkim, hiçbir yere gitmiyorum
Baby ‘long as you’re here, I’ll be floating on air, ’cause you’re mine
– Bebeğim, burada olduğun sürece, havada uçacağım çünkü sen benimsin.
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
– Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin
Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on)
– Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç)
Either way I don’t wanna wake up from you
– Ben istemiyorum her iki şekilde de seni yazdım