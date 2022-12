Turn the lights on! – Işıkları aç! *** Every night I rush to my bed – Her gece yatağıma koşuyorum With hopes that maybe I’ll get a chance to see you – Belki de görmek için bir şans alırsınız umutları ile When I close my eyes I’m going out of my head – Gözlerimi kapadığımda kafamdan çıkıyorum. Lost in a fairytale, can you hold my hands and be my guide? – Bir peri masalında kayboldum, ellerimi tutup REHBERİM olabilir misin? *** Clouds filled with stars cover your skies – Yıldızlarla dolu bulutlar gökyüzünü kaplar And I hope it rains; you’re the perfect lullaby – Ve umarım yağmur yağar; sen mükemmel bir ninnisin What kind of dream is this? – Rüya bu ne biçim? *** You could be a sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on) – Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç) Sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı rüya mı güzel bir kabus mu Somebody pinch me – Biri beni çimdiklesin Your love’s too good to be true (turn the lights on) – Aşkın gerçek olamayacak kadar iyi (ışıkları aç) My guilty pleasure, I ain’t going nowhere – Benim suçlu zevkim, hiçbir yere gitmiyorum Baby ‘long as you’re here, I’ll be floating on air, cause you’re mine – Bebeğim, burada olduğun sürece, havada uçacağım, çünkü sen benimsin. You can be a sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on) – Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç) *** I mention you when I say my prayers – Dualarımı söylerken senden söz ediyorum. I wrap you around all of my thoughts – Seni tüm düşüncelerimin etrafına sarıyorum Boy you’re my temporary high – Oğlum sen benim geçici kafamsın. I wish that when I wake up you’re there – Keşke uyandığımda orada olsaydın. To wrap your arms around me for real – Kollarını bana sarmak için And tell me you’ll stay by side – Ve bana yanında kalacağını söyle. *** Clouds filled with stars cover your skies (cover your skies) – Yıldızlarla dolu bulutlar gökyüzünü kaplar (gökyüzünü kaplar) And I hope it rains, you’re the perfect lullaby – Ve umarım yağmur yağar, sen mükemmel bir ninnisin What kind of dream is this? – Rüya bu ne biçim? *** You could be a sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on) – Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç) Sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı rüya mı güzel bir kabus mu Somebody pinch me – Biri beni çimdiklesin Your love’s too good to be true (turn the lights on) – Aşkın gerçek olamayacak kadar iyi (ışıkları aç) My guilty pleasure, I ain’t going nowhere – Benim suçlu zevkim, hiçbir yere gitmiyorum Baby ‘long as you’re here, I’ll be floating on air, ’cause you’re mine – Bebeğim, burada olduğun sürece, havada uçacağım çünkü sen benimsin. You can be a sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on) – Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç) *** Tattoo your name across my heart – Adını kalbime dövme yap. So it will remain – Bu yüzden kalacak Not even death could make us part – Ölüm bile bizi parçalayamaz. What kind of dream is this? – Rüya bu ne biçim? *** You could be a sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on) – Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç) Sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı rüya mı güzel bir kabus mu Somebody pinch me – Biri beni çimdiklesin Your love’s too good to be true (turn the lights on) – Aşkın gerçek olamayacak kadar iyi (ışıkları aç) My guilty pleasure, I ain’t going nowhere – Benim suçlu zevkim, hiçbir yere gitmiyorum Baby ‘long as you’re here, I’ll be floating on air, ’cause you’re mine – Bebeğim, burada olduğun sürece, havada uçacağım çünkü sen benimsin. You can be a sweet dream or a beautiful nightmare – Tatlı bir rüya ya da güzel bir kabus olabilirsin Either way I don’t wanna wake up from you (turn the lights on) – Her iki durumda da senden uyanmak istemiyorum (ışıkları aç) Either way I don’t wanna wake up from you – Ben istemiyorum her iki şekilde de seni yazdım