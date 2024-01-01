Aydıl Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Nazlım senden neçeki ayrılalı Gönlüm kara kalbim dilim dilim yar ** Oğul bugün duman almış Hevsel'i Dumanlıdır başım yar sen gideli Nazlım sana gönül verdim vereli Aklım fikrim sende kalmış zay olmuş ** Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Nazlım senden neçeki ayrılalı Gönlüm kara kalbim dilim dilim yar ** Ay dıl kalk gidelim yar gile Yar darılmış bugün gider el gile Kaderime çoktan beri yanarım Her güzel de düşmez kendi dengine ** Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Nazlım senden neçeki ayrılalı Gönlüm kara kalbim dilim dilim yar ** Benim yarim kemer bağlı beline Aşığım ben şeker (kemer) kimin diline Boynum eysem yüz sürsem eşiğine Koy desinler bu da buna kul olmuş ** Ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Ay dıl ay dıl ay dıl ay dıl dılım yar Nazlım senden neçeki ayrılalı Gönlüm kara kalbim dilim dilim yar

Bu Nasıl Sevdadır Bugün efkârlıyım, bugün dertliyim Ne dermanım belli ne derdim belli Yâr düştü aklıma, nere' gideyim? Ne mekânı belli ne yurdu belli Yâr düştü aklıma, nere' gideyim? Ne mekânı belli ne yurdu belli ** Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le? Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le Aklımı başımdan aldı sevdiğim Od düştü canıma, vay le-le, vay ** Yandım ataşına, vay le-le, vay le Öldüm yâr aşkınla, vay le-le, vay le Beni dertten derde saldı sevdiğim Kaldım bi' başıma, vay le-le, vay ** Ayrılık ok gibi bağrımı deler Hasret bıçak gibi uykumu böler Dar geliyor bana bu zalım eller Ne düşmanım belli ne dostum belli Dar geliyor bana bu zalım eller Ne düşmanım belli ne dostum belli ** Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le? Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le Aklımı başımdan aldı sevdiğim Ok düştü canıma, vay le-le, vay ** Yandım yâr aşkıyla, vay le-le, vay le Öldüm yâr aşkınla, vay le-le, vay le Beni dertten derde saldı sevdiğim Kaldım bi' başıma, vay le-le, vay ** Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le? Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le Aklımı başımdan aldı sevdiğim Od düştü canıma, vay le-le, vay

Ayrılamam Senden Gözlerime çökmüş duman Vazgeçerim bu canımdan Yüreğim parçalanır adını andığım zaman Yüreğim parçalanır adını andığım zaman ** Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan Yoluna bu canım kurban Ölsem ayrılamam senden Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan ** Yoluna bu canım kurban Ölsem ayrılamam senden Kuş olsam sensiz uçamam Gül olsam sensiz açamam ** Başımı alıp gitsem bile kendi kendimden kaçamam Bakımı alıp gitsem bile kendi kendimden kaçamam Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan Yoluna bu canım Kurban ** Ölsem ayrılamam senden Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan Yoluna bu canım Kurban Ölsem ayrılamam senden

Bilemedim İçerimde yanan ataş Talan imiş bilemedim Gönlümdeki tatlı telaş Yalan imiş bilemedim ** Bilemedim bilemedim Hayırsızmış bilemedim Canımdan çok sevdim ama Vefasızmış bilemedim ** Viran oldu gönül dağım Talan oldu sevgi bağım Yar deyip de sarıldığım Yılan imiş bilemedim ** Bilemedim bilemedim Hayırsızmış bilemedim Canımdan çok sevdim ama Vefasızmış bilemedim