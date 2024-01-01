Bugün efkârlıyım, bugün dertliyim
Ne dermanım belli ne derdim belli
Yâr düştü aklıma, nere' gideyim?
Ne mekânı belli ne yurdu belli
Yâr düştü aklıma, nere' gideyim?
Ne mekânı belli ne yurdu belli
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Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le?
Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le
Aklımı başımdan aldı sevdiğim
Od düştü canıma, vay le-le, vay
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Yandım ataşına, vay le-le, vay le
Öldüm yâr aşkınla, vay le-le, vay le
Beni dertten derde saldı sevdiğim
Kaldım bi' başıma, vay le-le, vay
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Ayrılık ok gibi bağrımı deler
Hasret bıçak gibi uykumu böler
Dar geliyor bana bu zalım eller
Ne düşmanım belli ne dostum belli
Dar geliyor bana bu zalım eller
Ne düşmanım belli ne dostum belli
**
Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le?
Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le
Aklımı başımdan aldı sevdiğim
Ok düştü canıma, vay le-le, vay
**
Yandım yâr aşkıyla, vay le-le, vay le
Öldüm yâr aşkınla, vay le-le, vay le
Beni dertten derde saldı sevdiğim
Kaldım bi' başıma, vay le-le, vay
**
Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le?
Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le
Aklımı başımdan aldı sevdiğim
Od düştü canıma, vay le-le, vay
Kadir mevlam senden bir dileğim var
Kadir mevlam senden bir dileğim var
Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme
Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme
Eğer muhannete muhtaç eylersen
Eğer muhannete muhtaç eylersen
Yedi deryalarda sır eyle beni, sır eyle beni
Yedi deryalarda sır eyle beni, sır eyle beni
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Muhannetin suyu tersine akar
Muhannetin suyu tersine akar
Aktığı yerleri sel olup yıkar, sel olup yıkar
Aktığı yerleri sel olup yıkar, sel olup yıkar
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İyilik etmeden başına kakar
İyilik etmeden başına kakar
Yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme
Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme
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Ben dertliyim hak ayırsın işimi
Ben dertliyim hak ayırsın işimi
Kaygılara saldım garip başımı, garip başımı
Kaygılara saldım garip başımı, garip başımı
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Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi
Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi
Yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme
Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme