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7/24 Dinle Bu Nasıl Sevdadır

Bu Nasıl Sevdadır Şarkı Sözleri

Beysülen Bu Nasıl Sevdadır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beysülen Bu Nasıl Sevdadır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Nasıl Sevdadır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beysülen

Beysülen

Bu Nasıl Sevdadır

  • Bu Nasıl Sevdadır

  • Ayrılamam Senden

  • Gelmedim Yar

  • Bilemedim

  • Yine Düştüm Aklıma

  • Söyle Daha Ne Deyim

  • Alacağın Olsun Senin

  • Be Hey Dünya

  • Bir Yarim Var

  • Bırakıp Gittin

  • Kadir Mevlam

  • Aydıl

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