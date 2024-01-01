Bu Nasıl Sevdadır Bugün efkârlıyım, bugün dertliyim Ne dermanım belli ne derdim belli Yâr düştü aklıma, nere' gideyim? Ne mekânı belli ne yurdu belli Yâr düştü aklıma, nere' gideyim? Ne mekânı belli ne yurdu belli ** Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le? Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le Aklımı başımdan aldı sevdiğim Od düştü canıma, vay le-le, vay ** Yandım ataşına, vay le-le, vay le Öldüm yâr aşkınla, vay le-le, vay le Beni dertten derde saldı sevdiğim Kaldım bi' başıma, vay le-le, vay ** Ayrılık ok gibi bağrımı deler Hasret bıçak gibi uykumu böler Dar geliyor bana bu zalım eller Ne düşmanım belli ne dostum belli Dar geliyor bana bu zalım eller Ne düşmanım belli ne dostum belli ** Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le? Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le Aklımı başımdan aldı sevdiğim Ok düştü canıma, vay le-le, vay ** Yandım yâr aşkıyla, vay le-le, vay le Öldüm yâr aşkınla, vay le-le, vay le Beni dertten derde saldı sevdiğim Kaldım bi' başıma, vay le-le, vay ** Bu nasıl sevdaymış, vay le-le, vay le? Ak düştü saçıma, vay le-le, vay le Aklımı başımdan aldı sevdiğim Od düştü canıma, vay le-le, vay

Ayrılamam Senden Gözlerime çökmüş duman Vazgeçerim bu canımdan Yüreğim parçalanır adını andığım zaman Yüreğim parçalanır adını andığım zaman ** Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan Yoluna bu canım kurban Ölsem ayrılamam senden Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan ** Yoluna bu canım kurban Ölsem ayrılamam senden Kuş olsam sensiz uçamam Gül olsam sensiz açamam ** Başımı alıp gitsem bile kendi kendimden kaçamam Bakımı alıp gitsem bile kendi kendimden kaçamam Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan Yoluna bu canım Kurban ** Ölsem ayrılamam senden Ömrümsün beni yaşatan derdimsin beni ağlatan Yoluna bu canım Kurban Ölsem ayrılamam senden

Bilemedim İçerimde yanan ataş Talan imiş bilemedim Gönlümdeki tatlı telaş Yalan imiş bilemedim ** Bilemedim bilemedim Hayırsızmış bilemedim Canımdan çok sevdim ama Vefasızmış bilemedim ** Viran oldu gönül dağım Talan oldu sevgi bağım Yar deyip de sarıldığım Yılan imiş bilemedim ** Bilemedim bilemedim Hayırsızmış bilemedim Canımdan çok sevdim ama Vefasızmış bilemedim

Kadir Mevlam Kadir mevlam senden bir dileğim var Kadir mevlam senden bir dileğim var Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme Eğer muhannete muhtaç eylersen Eğer muhannete muhtaç eylersen Yedi deryalarda sır eyle beni, sır eyle beni Yedi deryalarda sır eyle beni, sır eyle beni ** Muhannetin suyu tersine akar Muhannetin suyu tersine akar Aktığı yerleri sel olup yıkar, sel olup yıkar Aktığı yerleri sel olup yıkar, sel olup yıkar ** İyilik etmeden başına kakar İyilik etmeden başına kakar Yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme ** Ben dertliyim hak ayırsın işimi Ben dertliyim hak ayırsın işimi Kaygılara saldım garip başımı, garip başımı Kaygılara saldım garip başımı, garip başımı ** Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi Yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme