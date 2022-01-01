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7/24 Dinle Beysülen

Beysülen

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01

Bu Nasıl Sevdadır

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Ayrılamam Senden

03

Gelmedim Yar

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Bilemedim

05

Yine Düştüm Aklıma

... KAPAT
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Albümler

Bu Nasıl Sevdadır Beysülen

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