Beysun Yıldız

Benli benliyi aldım kaçaktan benliyi aldım kaçaktan görünmez oldu saçaktan arzum almadım köçekten ** benli... olur benli... olmaz benli... niçin olmaz? eller kınalı, gözler sürmeli nerede bulmalı, satın almalı benli, aahhh, gel sürmelim gel ** bir incecik tütün tüter bir incecik tütün tüter gül dalında bülbül öter benim yarim bana yeter ** benli... olur benli... olmaz benli... niçin olmaz? eller kınalı, gözler sürmeli nerede bulmalı, satın almalı benli, aahhh, gel sürmelim gel

Adanın Yeşil Çamları Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun Ne çâre ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun İpek saçından bir tel ver bana yadiğâr olsun Ne çâre ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun

Bilal Oğlan Pencere açıldı Bilal Oğlan, piştov patladı Pencere açıldı Bilal Oğlan, piştov patladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı ** Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni ** Ben sana varmam Bilal Oğlan, ben sana varmam Ben sana varmam Bilal Oğlan, ben sana varmam Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam ** Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni ** Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni

Bu Akşam Gün Batarken Gel Bu akşam gün batarken gel Bu akşam gün batarken gel Sakın geç kalma, erken gel Aman geç kalma, erken gel ** Tahammül kalmadı artık Tahammül kalmadı artık ** Aman geç kalma erken gel Sakın geç kalma erken gel ** Cefâ etme bana mâh'ım Cefâ etme bana mâh'ım ** Sonra tutar seni âh'ım Sonra tutar seni âh'ım Üzme beni şîvekârım Üzme beni şîvekârım ** Aman geç kalma erken gel Sakın geç kalma erken gel Aman geç kalma erken gel Sakın geç kalma erken gel ** Tahammül kalmadı artık Tahammül kalmadı artık Aman geç kalma erken gel Sakın geç kalma erken gel

Çile Bülbülüm Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur ele Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm ** Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm çile ** Issız yuvanda tektin Çekilmez çile çektin Kim derdi gülecektin Çile bülbülüm çile Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm ** Çile-e, a-h çile bülbülüm Çi-l-e Allah

Darıldın mı Gülüm Bana Darıldın mı, gülüm, bana? Hiç bakmıyorsun bu yana Darıldıysan barışalım Kumru gibi koklaşalım ** Esmerim, güzelim, tuti dillim Ben yanıyorum, çok seviyorum Esmerim, güzelim, tuti dillim Ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum ** Her zaman üzersin beni Ah yaramaz, çapkın seni Benim hiç günahım yoktu Baştan sen çıkardın beni ** Esmerim, güzelim, tuti dillim Ben yanıyorum, çok seviyorum Esmerim, güzelim, tuti dillim Ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum

Ela Gözlerine Ela gözlerine kurban olduğum Yüzüne bakmaya doyamadım ben İbret için gelmiş derler cihana Noktadır benlerin sayamadım ben Noktadır benlerin sayamadım ben ** Ayamadım ben, doyamadım ben Seni sevmelere kıyamadım ben Seni öplere doyamadım ben Aşkın ateşidir sinemi yakar ** Lütfuna erermiş cevrini çeken Kolların boynuma dolanmış iken Seni sevmelere kıyamadım ben Seni öplere doyamadım ben ** Ayamadım ben, doyamadım ben Seni sarmalara kıyamadım ben Seni öplere doyamadım ben

Erkilet Güzeli Erkilet güzeli bağlar bozuyor Ammanın amman ben yandım amman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Canım canım ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Cevizin yaprağı dal arasında Ammanın amman ben yandım amman Severler güzeli bağ arasında Canım canım ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Erkilet günaydın gölge basma mı? Ammanın amman ben yandım amman Suçu olan yiğidi beyler asma mı? Canım canım ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman ** Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman

Gemilerde Talim Var Gemilerde talim var Bahriyeli yârim var O da gitti sefere Ne talihsiz başım var ** Hani benim Recep'im Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Hani benim Recep'im Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Gemi gelir yanaşır İçi dolu çamaşır İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır ** Hani benim Recep'im Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim ** Hani benim Recep'im Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Mavi giyme tanırlar ** Seni yolcu sanırlar Geçme kapım önünden Seni benden alırlar Hani benim Recep'im ** Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hani benim Recep'im ** Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim

Kara Bulutları Kaldır Aradan Kara bulutları kaldır aradan Vay aman vay aman vay aman vay Beri gel gönlüme çağlayanım gel ** Ne kadar özenmiş seni yaradan Vay aman vay aman vay aman vay Beri gel gönlüme çağlayanım gel ** Çağlayanım gel Dilinden anlayan bülbül az olur Vay aman vay aman vay aman vay ** Gönülden çağlayan aşkım saz olur Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur Vay aman vay aman vay aman vay ** Beri gel gönlüme çağlayanım gel Çağlayanım gel

Karanfil Oylum Oylum Karanfil oylum oylum Geliyor selvi boylum Karanfil oylum oylum Geliyor selvi boylum Selvi boylum gelince Şen olur benim gönlüm ** Vay benim efendim Efendim servi bülendim Vay benim efendim Efendim servi bülendim ** Karanfil olacaksın Sararıp solacaksın Karanfil olacaksın Sararıp solacaksın ** Ben hakime danıştım Sen benim olacaksın Vay benim efendim Efendim servi bülendim ** Vay benim efendim Efendim servi bülendim Vay benim efendim Efendim servi bülendim ** Vay benim efendim Efendim servi bülendim Vay benim efendim Efendim servi bülendim ** Vay benim efendim Efendim servi bülendim Vay benim efendim Efendim servi bülendim

Sazlar Çalınır Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde Bahçelerinde ** Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde Bahçelerinde ** Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde Nağmelerinde ** Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde Nağmelerinde ** Bir taze emel var şu kızın handelerinde Handelerinde ** Bir taze emel var şu kızın handelerinde Handelerinde ** Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde Nağmelerinde

Sürmeleri Sürünme Sürmeleri sürünme Salınarak yürüme Korkuyorum a kızım Düşeceksin dillere ** Dillere dillere Düşeceksin dillere ** Allanma öylesine Pullanma böylesine Korkuyorum a kızım Düşeceksin dillere

Şu Gelen Atlı mıdır Şu gelen atlı mıdır? Yavrum sorun Bağdatlı mıdır? Aman sorun Bağdatlı mıdır? ** Her gelen yâri sorar Yavrum yâr bu kadar tatlı mıdır? Aman yâr bu kadar tatlı mıdır? ** Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben ** Şu gelen kimin kızı? Yavrum yanakları kırmızı Aman yanakları kırmızı Gerdanında beni var ** Yavrum sandım seher yıldızı Aman sandım seher yıldızı Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben ** Üç kadeh içtim dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben

Telgrafın Tellerine Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar ** Yanıma gel, yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma Gençliğimde neler geldi cahil başıma ** Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel, yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte ** Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar ** Yanıma gel, yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma ** Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar Telgrafın tellerine kuşlar mı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar Yanıma gel; yanıma da otur yanı başıma ** Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma ** Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi garip başıma Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi garip başıma