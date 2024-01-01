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7/24 Dinle Faslı Şahane (Kâtibim Üsküdar)

Faslı Şahane (Kâtibim Üsküdar) Şarkı Sözleri

Beysun Yıldız Faslı Şahane (Kâtibim Üsküdar) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beysun Yıldız Faslı Şahane (Kâtibim Üsküdar) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Faslı Şahane (Kâtibim Üsküdar) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beysun Yıldız

Beysun Yıldız

Faslı Şahane (Kâtibim Üsküdar)

  • Şu Gelen Atlı mıdır

  • Adanın Yeşil Çamları

  • Benli

  • Bilal Oğlan

  • Bu Akşam Gün Batarken Gel

  • Çile Bülbülüm

  • Darıldın mı Gülüm Bana

  • Ela Gözlerine

  • Erkilet Güzeli

  • Gemilerde Talim Var

  • Kara Bulutları Kaldır Aradan

  • Karanfil Oylum Oylum

  • Sazlar Çalınır

  • Sürmeleri Sürünme

  • Telgrafın Tellerine

  • Üsküdar (Katibim)

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