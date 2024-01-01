Beysun Yıldız

-
Sürmeleri sürünme
Salınarak yürüme
Korkuyorum a kızım
Düşeceksin dillere
**
Dillere dillere
Düşeceksin dillere
**
Allanma öylesine
Pullanma böylesine
Korkuyorum a kızım
Düşeceksin dillere
-
Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun
Ne çâre ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun
İpek saçından bir tel ver bana yadiğâr olsun
Ne çâre ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun
-
benliyi aldım kaçaktan
benliyi aldım kaçaktan
görünmez oldu saçaktan
arzum almadım köçekten
**
benli... olur benli... olmaz benli...
niçin olmaz? eller kınalı, gözler sürmeli
nerede bulmalı, satın almalı
benli, aahhh, gel sürmelim gel
**
bir incecik tütün tüter
bir incecik tütün tüter
gül dalında bülbül öter
benim yarim bana yeter
**
benli... olur benli... olmaz benli...
niçin olmaz? eller kınalı, gözler sürmeli
nerede bulmalı, satın almalı
benli, aahhh, gel sürmelim gel
-
Pencere açıldı Bilal Oğlan, piştov patladı
Pencere açıldı Bilal Oğlan, piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı
**
Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni
Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni
Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni
Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni
**
Ben sana varmam Bilal Oğlan, ben sana varmam
Ben sana varmam Bilal Oğlan, ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam
**
Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni
Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni
Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni
Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni
**
Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni
Allı yemeni Bilal Oğlan, pullu yemeni
Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni
Bir bahçeden, bir bahçeye salla yemeni
-
Bu akşam gün batarken gel
Bu akşam gün batarken gel
Sakın geç kalma, erken gel
Aman geç kalma, erken gel
**
Tahammül kalmadı artık
Tahammül kalmadı artık
**
Aman geç kalma erken gel
Sakın geç kalma erken gel
**
Cefâ etme bana mâh'ım
Cefâ etme bana mâh'ım
**
Sonra tutar seni âh'ım
Sonra tutar seni âh'ım
Üzme beni şîvekârım
Üzme beni şîvekârım
**
Aman geç kalma erken gel
Sakın geç kalma erken gel
Aman geç kalma erken gel
Sakın geç kalma erken gel
**
Tahammül kalmadı artık
Tahammül kalmadı artık
Aman geç kalma erken gel
Sakın geç kalma erken gel
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
**
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
**
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
**
Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
-
Darıldın mı, gülüm, bana?
Hiç bakmıyorsun bu yana
Darıldıysan barışalım
Kumru gibi koklaşalım
**
Esmerim, güzelim, tuti dillim
Ben yanıyorum, çok seviyorum
Esmerim, güzelim, tuti dillim
Ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum
**
Her zaman üzersin beni
Ah yaramaz, çapkın seni
Benim hiç günahım yoktu
Baştan sen çıkardın beni
**
Esmerim, güzelim, tuti dillim
Ben yanıyorum, çok seviyorum
Esmerim, güzelim, tuti dillim
Ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum
-
Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Noktadır benlerin sayamadım ben
**
Ayamadım ben, doyamadım ben
Seni sevmelere kıyamadım ben
Seni öplere doyamadım ben
Aşkın ateşidir sinemi yakar
**
Lütfuna erermiş cevrini çeken
Kolların boynuma dolanmış iken
Seni sevmelere kıyamadım ben
Seni öplere doyamadım ben
**
Ayamadım ben, doyamadım ben
Seni sarmalara kıyamadım ben
Seni öplere doyamadım ben
-
Erkilet güzeli bağlar bozuyor
Ammanın amman ben yandım amman
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor
Canım canım
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Cevizin yaprağı dal arasında
Ammanın amman ben yandım amman
Severler güzeli bağ arasında
Canım canım
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Erkilet günaydın gölge basma mı?
Ammanın amman ben yandım amman
Suçu olan yiğidi beyler asma mı?
Canım canım
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
**
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel amman
-
Gemilerde talim var
Bahriyeli yârim var
O da gitti sefere
Ne talihsiz başım var
**
Hani benim Recep'im
Recep'im
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
**
Hani benim Recep'im
Recep'im
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
**
Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
İstanbul'un kızları
Recep diye ağlaşır
**
Hani benim Recep'im
Recep'im
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
**
Hani benim Recep'im
Recep'im
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Mavi giyme tanırlar
**
Seni yolcu sanırlar
Geçme kapım önünden
Seni benden alırlar
Hani benim Recep'im
**
Recep'im
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
Hani benim Recep'im
**
Recep'im
Sarı lira vereceğim
Almazsan karakola gideceğim
-
Kara bulutları kaldır aradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
**
Ne kadar özenmiş seni yaradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
**
Çağlayanım gel
Dilinden anlayan bülbül az olur
Vay aman vay aman vay aman vay
**
Gönülden çağlayan aşkım saz olur
Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur
Vay aman vay aman vay aman vay
**
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Çağlayanım gel
-
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm
**
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
**
Karanfil olacaksın
Sararıp solacaksın
Karanfil olacaksın
Sararıp solacaksın
**
Ben hakime danıştım
Sen benim olacaksın
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
**
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
**
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
**
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
Vay benim efendim
Efendim servi bülendim
-
Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bahçelerinde
**
Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bahçelerinde
**
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
**
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
**
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Handelerinde
**
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Handelerinde
**
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
-
Şu gelen atlı mıdır?
Yavrum sorun Bağdatlı mıdır?
Aman sorun Bağdatlı mıdır?
**
Her gelen yâri sorar
Yavrum yâr bu kadar tatlı mıdır?
Aman yâr bu kadar tatlı mıdır?
**
Coştum yine dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
Coştum yine dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
**
Şu gelen kimin kızı?
Yavrum yanakları kırmızı
Aman yanakları kırmızı
Gerdanında beni var
**
Yavrum sandım seher yıldızı
Aman sandım seher yıldızı
Coştum yine dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
**
Üç kadeh içtim dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
Coştum yine dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben
-
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar
**
Yanıma gel, yanıma da otur yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma
Gençliğimde neler geldi cahil başıma
**
Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel, yanıma da otur yanı başıma
Şu gençlikte
**
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar
**
Yanıma gel, yanıma da otur yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
**
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar
Yanıma gel; yanıma da otur yanı başıma
**
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
**
Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi garip başıma
Yanıma gel, yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi benim başıma
Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi garip başıma
-
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur
Kâtibimin setresi uzun, eteği çamur.
Kâtibimin setresi uzun, eteği çamur.
**
Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur,
Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur,
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır
Kâtibime setrede pantol ne güzel yaraşır
**
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır,
Kâtibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.
Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum,
Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum,
**
Mendilin içine lokum doldurdum.
Mendilin içine lokum doldurdum.
Kâtibimi arar iken yanımda buldum.
Kâtibimi arar iken yanımda buldum.
**
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır,
Kâtibime kokulu da gömlek ne güzel yaraşır.
Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır,
Kâtibime kokulu da gömlek ne güzel yaraşır.