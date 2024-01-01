Beyza Durmaz

Ben Naptım Şarkı Sözleri
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Harcadın gül gibi aşkımızı, iki satır heycana
Anlat şimdi derdini dağlara taşlara
Rahat batar iyi bilirim, huzur yaramaz insana
Elbet nihayet bulur, çıkmaz yollarda
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Aldanacaksın, kaybolacaksın, sadece kendini kandıracaksın
Gün gelip yalnız kalıp cayır cayır yanacaksın
Gerçekler başına vurduğunda, çaresiz yalnızlığında
Bas bas bağıracaksın
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Naptım diye ben naptım diye
Ağlarken ardımdan delire delire diyeceksin ben naptım diye
Ah ben naptım diye
Gidince kollarından Sürüne sürüne diyeceksin
Ben naptım diye