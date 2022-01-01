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Beyza Durmaz
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01
Koku
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Söz yazarı:
Beyza Durmaz-Burak Demir
Besteci:
Beyza Durmaz-Burak Demir
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02
Soru Sorma
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Söz yazarı:
Burak Aziz
Besteci:
Burak Aziz
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03
Bize Lüks
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Beyza Durmaz
Besteci:
Beyza Durmaz
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04
Olduğu Kadar
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Beyza Durmaz-Doğan Sovuksu
Besteci:
Beyza Durmaz-Doğan Sovuksu
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05
Yastığım Bilir
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Söz yazarı:
Burak Aziz-Beyza Durmaz
Besteci:
Burak Aziz-Beyza Durmaz
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