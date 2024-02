Beyza Durmaz

Şu deli kalbime o deli gözleri Bir dokundu bir dokundu O sıcak halleri yaralı gönlüme Bir avuntu bir avuntu ** Değersiz kaprisi neyin nesi Yok gizlisi, yok şifresi Sanki cennetten indi bitirdi hasreti Ah canım aldanma ** Başına gelenleri unutma Tatlı sözlerine buğulu gözlerine süslü cümlelere inanma Yakında başlar vıdı vıdılar ** Şu kalbimi o acı sözleri yaralar İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar Yakında başlar vıdı vıdılar ** O her şeyi bilirim sanmalar İşin yoksa anlat sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar Şu deli kalbime o deli gözleri ** Bir dokundu bir dokundu O sıcak halleri yaralı gönlüme Bir avuntu bir avuntu Değersiz kaprisi neyin nesi ** Yok gizlisi yok şifresi Sanki cennetten indi bitirdi hasreti Ah canım aldanma Başına gelenleri unutma Tatlı sözlerine buğulu gözlerine süslü cümlelere inanma Yakında başlar vıdı vıdılar Şu kalbimi o acı sözleri yaralar ** İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar Yakında başlar vıdı vıdılar O her şeyi bilirim sanmalar İşin yoksa anlat sabaha kadar ** Canım çıkıyor onu anlayana kadar Yakında başlar vıdı vıdılar İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar ** Yakında başlar vıdı vıdılar şu kalbimi o acı sözleri yaralar İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar ** Yakında başlar vıdı vıdılar O her şeyi bilirim sanmalar İşin yoksa anlat sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar