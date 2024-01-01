Olan Var Olmayan Var Şarkı Sözleri
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Beyza Durmaz
Olan Var Olmayan Var
-
Herkes sevgiye doymuş mu sandın ve yaralarını sarmış mı sandın
Göze gelmekten korkmaz mısın
Ya da canımıza kastın var
Bunlar mahreme aykırı mevzular
Ya da bunun kalbini yakan arzular
Tamam anladık sevgilin var
Sevgi gösterisi bir yere kadar
Göstere göstere bir hal olduk
herkesin içinde sevgiye boğdun
Sarma dolaş haller
Herkes seni izler
Ben diyorum ki yanında sevdiği
**
Olan var olmayan var kıskanırlar
Yüreği sevgiye doyan var doymayan var kırılırlar
Yanında sevdiği
**
Olan var olmayan var kıskanırlar
Yüreği sevgiye doyan var doymayan var kıskanırlar
-
Şu deli kalbime o deli gözleri
Bir dokundu bir dokundu
O sıcak halleri yaralı gönlüme
Bir avuntu bir avuntu
**
Değersiz kaprisi neyin nesi
Yok gizlisi, yok şifresi
Sanki cennetten indi bitirdi hasreti
Ah canım aldanma
**
Başına gelenleri unutma
Tatlı sözlerine buğulu gözlerine
süslü cümlelere inanma
Yakında başlar vıdı vıdılar
**
Şu kalbimi o acı sözleri yaralar
İşin yoksa dinle sabaha kadar
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
Yakında başlar vıdı vıdılar
**
O her şeyi bilirim sanmalar
İşin yoksa anlat sabaha kadar
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
Şu deli kalbime o deli gözleri
**
Bir dokundu bir dokundu
O sıcak halleri yaralı gönlüme
Bir avuntu bir avuntu
Değersiz kaprisi neyin nesi
**
Yok gizlisi yok şifresi
Sanki cennetten indi bitirdi hasreti
Ah canım aldanma
Başına gelenleri unutma
Tatlı sözlerine buğulu gözlerine
süslü cümlelere inanma
Yakında başlar vıdı vıdılar
Şu kalbimi o acı sözleri yaralar
**
İşin yoksa dinle sabaha kadar
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
Yakında başlar vıdı vıdılar
O her şeyi bilirim sanmalar
İşin yoksa anlat sabaha kadar
**
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
Yakında başlar vıdı vıdılar
İşin yoksa dinle sabaha kadar
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
**
Yakında başlar vıdı vıdılar
şu kalbimi o acı sözleri yaralar
İşin yoksa dinle sabaha kadar
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
**
Yakında başlar vıdı vıdılar
O her şeyi bilirim sanmalar
İşin yoksa anlat sabaha kadar
Canım çıkıyor onu anlayana kadar
-
Nasıl oldu da birden
Tanıştık aniden
Öyle bir çarpışmaydı
Hayatımı değiştiren
Yürüdüğüm tüm yollar
Sanki ona çıkıyordu
Bizi birleştiren neyse
Şimdi ayırıyordu
**
Düşlerimden çıkıp gelmişken
Daha tam biz olmamıştık
Kaydın ellerimden
Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun
Ben öylece baka kaldım
**
Binlerce hayal kuruyordum
Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki
Ne hayaller ümitler beklentiler hepsi bitti
Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun
**
Ben öylece baka kaldım
Binlerce hayal kuruyordum
Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki
Ne hayaller ümitler beklentiler hepsi bitti
**
Nasıl oldu da birden
Tanıştık aniden
Öyle bir çarpışmaydı
Hayatımı değiştiren
Yürüdüğüm tüm yollar
**
Sanki ona çıkıyordu
Bizi birleştiren neyse
Şimdi ayırıyordu
Düşlerimden çıkıp gelmişken
**
Daha tam biz olmamıştık
Kaydın ellerimden
Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun
Ben öylece baka kaldım
**
Binlerce hayal kuruyordum
Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki
Ne hayaller ümitler beklentiler hepsi bitti
Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun
Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki
-
Dertten eridim tükendim
Ne yapmalıydık anlamadım
Keşke beni de kötü yaratsaydın
Onunla başa çıkamadım
Bunca güzelliğin iyiliğin sonu
Bu mu olacaktı
Bir cana kıyan zulmeden cezasız kalmamalı
Eden bulur diye diye
Günler geçti üzerinden
Biraz isyan ettim ama
Hiç şüphem olmadı kudretinden
İlahi adalet
Sen bana yardım et
Yenilmiş yıkılmış gururum
Artık sana emanet
Tek umudum var tutunduğum yalan dünyada
Ben vazgeçsem de affetsem de sen sakın unutma
İlahi adalet
Sen bana yardım et
Yenilmiş yıkılmış bu can
Artık sana emanet
Tek umudum var tutunduğum yalan dünyada
Ben affetsem de vazgeçsem de sen unutma